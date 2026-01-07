"NIJE JEDINI KOJI SMO DANAS ZAPLENILI": Ovako je izgledao momenat kada su Trampove snage upale na ruski tanker
AMERIČKE snage su, osim tankera Marinera, koji je plovio pod ruskom zastavom, danas zaplenile još jedan tanker, a objavljeni su i snimci trenutka upada američkih snaga na tankere.
Ministarka unutrašnje bezbednosti SD Kristi Noem rekla je da je američka Obalska straža, u dve odvojene operacije pred zoru, izvela "pažljivo koordinisano ukrcavanje na dva tankera iz flote duhova".
Kako je navela, jedan tanker je zaplenjen u Severnom Atlantiku, a drugi u međunarodnim vodama blizu Kariba.
- Oba broda, tanker Bella 1 i tanker Sofija poslednji put su bili pristanjeni u Venecueli ili su bili na putu ka njoj - navela je Noem.
Podsetimo, tanker Marinera je ranije bio poznat kao Bella 1 i plovio je pod zastavom Gvajane.
- Pod smelim i vizionarskim vođstvom predsednika Trampa, taktičke jedinice Obalske straže SAD blisko su sarađivale sa svojim kolegama iz Ministarstva rata, Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i koristile svoju specijalizovanu stručnost da sprovedu ove operacije i izvrše dva bezbedna i efikasna ukrcavanja u roku od nekoliko sati jedno od drugog. Jedan od ovih tankera, Bella 1, pokušavao je da izbegne Obalsku stražu nedeljama, čak menjajući svoju zastavu i farbajući novo ime na trupu dok je trajala potera, u očajničkom i neuspešnom pokušaju da izbegne pravdu. Herojska posada broda USCGC Munro jurišala je ovaj brod preko otvorenog mora i kroz opasne oluje - pažljivo nadgledajući situaciju i štiteći našu zemlju sa odlučnošću i patriotizmom zbog kojih su Amerikanci ponosni. Ovi hrabri muškarci i žene zaslužuju zahvalnost naše nacije za njihovu nesebičnu posvećenost dužnosti- navela je Noem.
- Svetski kriminalci su upozoreni. Možete bežati, ali ne možete se sakriti. Nikada nećemo popustiti u našoj misiji da zaštitimo američki narod i onemogućimo finansiranje narkoterorizma gde god ga pronađemo, tačka! Ovo je najveća borbena snaga naše zemlje u najboljem izdanju. Ovo je Amerika na prvom mestu na moru - navela je Noem uz video snimak.
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
PRE UPADA NA TANKER STIGLA PORUKA IZ MOSKVE: Amerika ignorisala jasno upozorenje Rusije!
07. 01. 2026. u 15:32
AMERIČKE SNAGE UPALE NA BROD: Zaplenjen tanker koji plovi pod ruskom zastavom u Atlantiku
07. 01. 2026. u 14:44
DRAMA NA VRHUNCU, DESANT IZ HELIKOPTERA: Amerika pokušava da zapleni tanker pod ruskom zastavom u Atlantiku! (FOTO)
07. 01. 2026. u 14:05 >> 14:33
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)