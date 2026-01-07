Svet

"NIJE JEDINI KOJI SMO DANAS ZAPLENILI": Ovako je izgledao momenat kada su Trampove snage upale na ruski tanker

D.K.

07. 01. 2026. u 18:51

AMERIČKE snage su, osim tankera Marinera, koji je plovio pod ruskom zastavom, danas zaplenile još jedan tanker, a objavljeni su i snimci trenutka upada američkih snaga na tankere.

НИЈЕ ЈЕДИНИ КОЈИ СМО ДАНАС ЗАПЛЕНИЛИ: Овако је изгледао моменат када су Трампове снаге упале на руски танкер

Foto: Printskrin

Ministarka unutrašnje bezbednosti SD Kristi Noem rekla je da je američka Obalska straža, u dve odvojene operacije pred zoru, izvela "pažljivo koordinisano ukrcavanje na dva tankera iz flote duhova".

Kako je navela, jedan tanker je zaplenjen u Severnom Atlantiku, a drugi u međunarodnim vodama blizu Kariba.

- Oba broda, tanker Bella 1 i tanker Sofija poslednji put su bili pristanjeni u Venecueli ili su bili na putu ka njoj - navela je Noem.

Foto: X Printscreen/US_EUCOM

Podsetimo, tanker Marinera je ranije bio poznat kao Bella 1 i plovio je pod zastavom Gvajane.

- Pod smelim i vizionarskim vođstvom predsednika Trampa, taktičke jedinice Obalske straže SAD blisko su sarađivale sa svojim kolegama iz Ministarstva rata, Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i koristile svoju specijalizovanu stručnost da sprovedu ove operacije i izvrše dva bezbedna i efikasna ukrcavanja u roku od nekoliko sati jedno od drugog. Jedan od ovih tankera,  Bella 1, pokušavao je da izbegne Obalsku stražu nedeljama, čak menjajući svoju zastavu i farbajući novo ime na trupu dok je trajala potera, u očajničkom i neuspešnom pokušaju da izbegne pravdu. Herojska posada broda USCGC Munro jurišala je ovaj brod preko otvorenog mora i kroz opasne oluje - pažljivo nadgledajući situaciju i štiteći našu zemlju sa odlučnošću i patriotizmom zbog kojih su Amerikanci ponosni. Ovi hrabri muškarci i žene zaslužuju zahvalnost naše nacije za njihovu nesebičnu posvećenost dužnosti-  navela je Noem.

- Svetski kriminalci su upozoreni. Možete bežati, ali ne možete se sakriti. Nikada nećemo popustiti u našoj misiji da zaštitimo američki narod i onemogućimo finansiranje narkoterorizma gde god ga pronađemo, tačka! Ovo je najveća borbena snaga naše zemlje u najboljem izdanju. Ovo je Amerika na prvom mestu na moru - navela je Noem uz video snimak.

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta se u Crnoj Gori desilo njihovom momku koji je uvredio Srbiju

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta se u Crnoj Gori desilo njihovom momku koji je uvredio Srbiju