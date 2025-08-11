Crna Gora

BRITANCI ZBOG DUGA ZAPLENILI CRNOGORSKI BROD: “Kotor" konfiskovan po nalogu tamošnjeg visokog suda pravde

В.Н.

11. 08. 2025. u 15:18

TERETNI brod “Kotor” kompanije “Crnogorska plovidba” iz Kotora od subote u podne je i zvanično zaplenjen u Velikoj Britaniji po nalogu tamošnjeg visokog suda pravde.

БРИТАНЦИ ЗБОГ ДУГА ЗАПЛЕНИЛИ ЦРНОГОРСКИ БРОД: “Котор конфискован по налогу тамошњег високог суда правде

Foto: EPA

Sud je izdao nalog pomorskim vlastima da zarobe brod jer je to tražila danska kompanija "Kliper Bulk", koja je bila prethodni zakupac "Crnogorske plovidbe".

Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji naloga, za zaplenu “Kotora”, a u koju su podgoričke “Vijesti” imale uvid, “Kliper Bulk” već pred londonskom arbitražom vodi postupak protiv “Crogorske plovidbe” smatrajući da mu duguje 160.619,80 dolara na ime preplaćene najamnine koju joj je uplatio za “Kotor”, odnosno još 129.755,75 dolara preplaćene najamnine za brod “Dvadesetprvi maj”.

U skladu sa odlukom suda, britanska Granična služba je dala nalog lučkom kapetanu u luci Tajn, gde se trenutno nalazi “Kotor”, da brod zarobi i čuva u luci na siguran i bezbedan način do dalje odluke suda.

Ova situacija može značajno da zakomplikuje proces hitne prodaje “Kotora” koji je, po nalogu Ministarstva pomorstva i Vlade, Skupština akcionara “Crnogorske plovidbe” naložila menadžmentu te državne kompanije da hitno sprovede u delo.

BONUS VIDEO: 

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAJKA NA ČOVEKA NARODA: Udruženi poduhvat protiv Mitropolita Metodija!
Crna Gora

0 11

HAJKA NA ČOVEKA NARODA: Udruženi poduhvat protiv Mitropolita Metodija!

Već deset godina traje muk. Deset godina – ni glasa, ni reči, ni jednog javnog pitanja o spomeniku Jusufu Čeliću u Gusinju. Ni glasa o stihovima himne Sekule Drljevića, ratnog zločinca i saradnika okupatora. Ni glasa ni o veličanju Krsta Zrnova Popovića, čije ime i lik danas neki ponosno nose, bez ikakvog osećaja prema istorijskoj istini i bolu koji to izaziva. To je, izgleda, za neke sasvim normalno. To im je potaman. Da stoji, da se peva, da bude deo javnog prostora.

10. 08. 2025. u 07:55

SEPTEMBAR U HERCEG NOVOM: I ove godine uz ograničenja u vodosnabdevanju
Crna Gora

0 0

SEPTEMBAR U HERCEG NOVOM: I ove godine uz ograničenja u vodosnabdevanju

NI OVE godine hercegnovsko leto neće proći bez restrikcija u vodosnabdevanju koje su najavljene od 1. do 12. septembra, zbog redovne revizije, merenja i čišćenja hidrotehničkog tunela Plat, potvrdio je izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnjici, Milan Mitrović, i najavio o tome uskoro i zvaničan dopis.

09. 08. 2025. u 22:25

Politika
Tenis
Fudbal
IZVOR ZDRAVLJA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu

IZVOR ZDRAVLjA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu