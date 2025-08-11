BRITANCI ZBOG DUGA ZAPLENILI CRNOGORSKI BROD: “Kotor" konfiskovan po nalogu tamošnjeg visokog suda pravde
TERETNI brod “Kotor” kompanije “Crnogorska plovidba” iz Kotora od subote u podne je i zvanično zaplenjen u Velikoj Britaniji po nalogu tamošnjeg visokog suda pravde.
Sud je izdao nalog pomorskim vlastima da zarobe brod jer je to tražila danska kompanija "Kliper Bulk", koja je bila prethodni zakupac "Crnogorske plovidbe".
Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji naloga, za zaplenu “Kotora”, a u koju su podgoričke “Vijesti” imale uvid, “Kliper Bulk” već pred londonskom arbitražom vodi postupak protiv “Crogorske plovidbe” smatrajući da mu duguje 160.619,80 dolara na ime preplaćene najamnine koju joj je uplatio za “Kotor”, odnosno još 129.755,75 dolara preplaćene najamnine za brod “Dvadesetprvi maj”.
U skladu sa odlukom suda, britanska Granična služba je dala nalog lučkom kapetanu u luci Tajn, gde se trenutno nalazi “Kotor”, da brod zarobi i čuva u luci na siguran i bezbedan način do dalje odluke suda.
Ova situacija može značajno da zakomplikuje proces hitne prodaje “Kotora” koji je, po nalogu Ministarstva pomorstva i Vlade, Skupština akcionara “Crnogorske plovidbe” naložila menadžmentu te državne kompanije da hitno sprovede u delo.
