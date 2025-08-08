AVGUST NAG RANIČNIM PRELAZIMA U HERCEG NOVOM: Znatno veći promet i na kopnenim i na morskim prelazima
Nakon julskog pada prometa na graničnim prelazima sa Hrvatskom, na Debelom brijegu za 13 a na Kobili za 23 odsto, početak avgusta je u znaku znatno većeg prometa.
Na graničnom prelazu Debeli brijeg tokom samo tri dana avgusta evidentirano je 82 863 putnika što je za 18 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Isti trend je i na graničnom prelazu Kobila gde je registrovano 23 255 putnika ili za 16 odsto više nego lani. Na zajedničkom graničnom prelazu Zupci-Sitnica evidentirano je 32 307 putnika i tšto u se desio pad od četiri odsto, informisao je komandir stanice Granične policije Herceg Novi Dejan Janković.
- Povećanje prometa na graničnim prelazima sa Hrvatskom ne čudi, to je trend koji se ponavlja iz godine u godinu. Početak je godišnjih odmora u Evropskoj uniji, popularni Feragosto u Italiji. Trend pojačanih prelazaka započeo je 1. avgusta i nastavljen je tokom celog vikenda, a samo u toku jednog dana na ulazu na graničnom prelazu Debeli brijeg registrovano 24 476 lica i 6 418 vozila i to je dan sa najvećim brojem prelazaka od početka godine.
I na pomorskim graničnim prelazima Kumbor i Zelenika zabeleženo je povećanje putnika za 36 odsto i za devet odsto plovila, kazao je Janković.
Prema njegovim rečima očekuje se i dalje značajno povećanje dolaska turista preko pomorskih graničnih prelaza, zbog tradicionalnih gostiju iz Italije,ali i iz ostalih zemalja EU.
Janković objašnjava da zbog gužvi i da bi smanjili čekanje na granici koriste pojednostavljene procedura provera.
- Zadržavanja su bila na graničnim prelazima sa Hrvatskom sat ili više. Na zajedničkom graničnom prelazu Zupci -Sitnica zadržavanja su najveća u jutarnjim časovima, posebno kada naiđe veliki broj autobusa. Kolege iz BiH skeniraju svakog putnika iz autobusa i obavljaju provere. Mi imamo mogućnost da turističke autobuse koji idu na jednodnevne izlete kontrolišemo na osnovu spiska i obavljamo ih znatno brže.
