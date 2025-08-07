UHAPŠEN BERANAC: Podigao spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću

MUŠKARAC, koji je podigao spomenik četničkom vođi Pavlu Đurišiću kod Berana, lišen je slobode, saopšteno je iz crnogorske policije.

Pavle Đurišić

Kako navode, u pitanju je Beranac V. D. (59).

"Povodom nezakonitog postavljanja spomen-obeležja Pavlu Đurišiću u mestu Gornje Zaostro u opštini Berane, službenici Uprave policije su jutros preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti i identifikovali lice V.D. (59) iz Berana, koje je potom, nakon utvrđenih činjenica, po nalogu tužioca lišeno slobode", navode iz policije.

Kako dodaju, spomenik je podignut na parceli koja je u vlasništvu V.D..

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane su odmah izašli na lice mesta, gde su preduzeli konkretne kriminalističko-tehničke mere i radnje i sačinili foto-elaborat, nakon čega su o zatečenom stanju promptno obavestili Osnovno državno tužilaštvo u Beranama i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, kao i Ministarstvo kulture i medija i Sekretarijat za kulturu Opštine Berane, radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti", dodaju iz policije.

V. D. se stavlja na teret da je počinio krivično delo "Povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obeležja".

"U postupku do podnošenja krivične prijave, policija je prikupila obaveštenja od više lica i izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeno lice V.D. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo na dalju nadležnost. Službenici Uprave policije nastavljaju preduzimanje i drugih mera i radnji povodom ovog događaja", navode iz policije.

(Telegraf)

