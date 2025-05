KO SE I ZAŠTO STIDI LOVĆENA?! NVO i manjine traže uklanjanje NJegoševe kapele sa amblema Specijalne jedinice policije

AMBLEM na uniformama Specijalne jedinice policije Crne Gore na kojoj je istaknuta Njegoševa kapela na Lovćenu treba ukloniti!

V.K.

Znamenje koje je nekada krasilo grb Crne Gore postao je problem kada su sa takvim logotipom specijalci nastupali tokom takmičenja "Dubai svat čelendž". Reč je o pritužbi kojom se ombudsmanu obratila NVO Akcija za ljudska prava.

Kako ističu, ombudsman je objasnio da je do diskriminacije došlo zbog isticanja "objekta jedne verske zajednice" na policijskoj uniformi države koja je Ustavom uređena kao građanska i sekularna, tj. u kojoj su verske zajednice odvojene od države.

Sektor bezbednosti pokrivaju kadrovi Demokratske Crne Gore, pa je šef poslaničkog kluba te partije Boris Bogdanović reagovao, poručujući da uklanjanje amblema kapele predstavlja udar na pamćenje.

- Danas, kada neko preporuči da se ukloni amblem kapele sa Lovćena, sa policijskih uniformi ne udara on na jedan znak, niti na jedan grob. Udara na pamćenje. Na temelj. Na dostojanstvo. Udara na Crnu Goru koja ne zavisi od političke rotacije, već od vekovne vertikale - naveo je Bogdanović.

Lovćen, kako je dodao, nije religijski simbol.

Bošnjaci se "ne prepoznaju" I BOŠNjAČKOM veću zasmetala je Njegoševa kapela na Lovćenu koja se našla na amblemu crnogorske Specijalne jedinice policije. - Svaka simbolika, makar koliko bila istorijska ili tradicionalna, ukoliko je jednoverska, narušava multiverski karakter i izaziva reakciju kod pripadnika druge zajednice koja sebe ne može prepoznati u toj simbolici - rekli su iz BV.

- Lovćen je Crna Gora u kamenu. To je mesto gde ne počiva samo vladika i vladar, već i jedna ideja - da se Crna Gora može braniti i pesmom i puškom, i verom i zakonom, i rečju i čašću. Kapelica na ramenu specijalaca nije provokacija. To je poruka da on ne brani partiju, već zavet. Ne hapsi zbog razlike, već zbog zločina. Ne gleda naciju, već značku. A značka nije neprijatelj različitosti, već garant bezbednosti - ističe Bogdanović.

On postavlja pitanje hoće li sutra neko predložiti da se menja i grb Crne Gore, pa samim tim i zastava države.

- Hoće li ombudsman reći da su krila orla previše široka? Ili da kruna diskriminiše one koji u nju ne veruju? Građanski karakter države ne meri se time što brišemo simbole prošlosti ma kojoj verskoj i nacionalnoj grupi bili okrenuti, već što u njima prepoznajemo zajedničku vrednost. Sekularizam ne znači amneziju. Ne znači da Crna Gora ne zna šta je i ko je. Crna Gora koja se stidi Lovćena i onog ranije i ovog danas, nije Crna Gora. To je samo prostor između planine i zaborava - zaključio je Bogdanović.

Iz Akcije za ljudska prava upozoravaju da je Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno da u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja, dostavi izveštaj o merama i radnjama preduzetim radi izvršenja preporuke.