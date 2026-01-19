BORAVAK BIRA ŠKOLU: Do kraja januara moguće prijavljivanje za upis đaka prvaka van zvaničnog prebivališta

PRODUŽENI boravak, bolja organizacija nastave, blizina radnog mesta roditelja ili mogućnost učenja određenih stranih jezika najčešći su razlozi zbog kojih se roditelji odlučuju da svoje dete upišu u prvi razred osnovne škole van područja kojem teritorijalno pripadaju. Rok za podnošenje molbi željenoj školi je 31. januar, dok će obrazovne ustanove koje ne popune predviđeni broj mesta zahteve primati i nakon tog datuma. Molbe se podnose lično, a prethodnih godina bilo ih je oko 2.000.

Najveće interesovanje za upis dece "sa strane" beleže osnovne škole na Novom Beogradu, zatim u Zemunu i na Paliluli. Sa druge strane, u Lazarevcu i Mladenovcu sva deca uglavnom budu upisana u škole prema mestu stanovanja, dok se u Barajevu i Sopotu pojavi tek poneki zahtev. Među školama koje se godinama izdvajaju po popularnosti među roditeljima budućih prvaka nalazi se i Osnovna škola "Josif Pančić".

- Javljaju nam se roditelji dece sa Čukarice, Banovog brda, Ceraka i Žarkova - ističe Milan Bajić, direktor OŠ "Josif Pančić". - Oko trećine zahteva odnosi se na decu čija starija braća ili sestre već pohađaju našu školu. Kao razloge roditelji navode dobru opremljenost, s obzirom na to da su sve učionice opremljene video-bimovima, visok nivo bezbednosti bez zabeleženih incidenata, kao i kvalitetan rad pedagoško-psihološke službe. Takođe, značajno im je što se u školi uče engleski i francuski jezik.

Zvanična testiranja od 1. aprila U prvi razred osnovne škole upisuju se deca rođena u periodu od 1. januara 2019. do kraja februara 2020. godine. Upis počinje 1. aprila i traje do kraja maja, a prilikom prijave sekretar škole zakazuje testiranje kod psihologa ili pedagoga. Za upis je potrebno priložiti izvod iz matične knjige rođenih (koji može biti stariji od šest meseci), potvrdu o zdravstvenom stanju deteta, dokaz o teritorijalnoj pripadnosti školi i potvrdu o pohađanju predškolskog programa.

Pojedine osnovne škole nalaze se na granicama beogradskih opština, zbog čega roditelji često podnose zahtev iako im je prebivalište u drugoj opštini, ali žive u neposrednoj blizini škole. Prilikom razmatranja molbi vodi se računa o prostornim i kadrovskim kapacitetima, kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za nastavu. Škole su u obavezi da najpre upišu decu sa svog teritorijalnog područja, a tek potom, ukoliko ima slobodnih mesta, i ostale. Roditelji će blagovremeno biti obavešteni o ishodu zahteva.

Među školama za koje vlada veće interesovanje su i OŠ "Jovan Ristić" na Paliluli, OŠ "Lazar Savatić" u Zemunu, OŠ "Dragan Lukić" na Novom Beogradu, kao i OŠ "Drinka Pavlović" u Kosovskoj ulici.