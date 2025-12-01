Beograd

DANAS POČINJE POKLON-PODELA VAUČERA U BEOGRADU ZA DECU I ZAPOSLENE: Iznos povećan za skoro 50 odsto - Evo gde ih možete iskoristiti

Ana Đokić

01. 12. 2025. u 13:09

DANAS počinje podela poklon-vaučera u vrednosti od 10 hiljada dinara koje je obezbedio Grad Beograd za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, a mogu se iskoristiti do 15. marta, izjavila je Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu.

Foto: D. Milovanović

- Grad Beograd četvrtu godinu zaredom obezbeđuje vaučere za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama - rekla je ona za Tanjug.

Kako je navela, danas počinje podela vaučera koja će se vršiti u vrtićima i školama, a roditeljima čija deca ne idu vrtiće omogućeno je preuzimanje vaučera u opštini.

- Kako je gradonačelnik Šapić ranije najavio, vrednost vaučera se ove godine povećava sa 6.000 na 10.000 dinara - istakla je Čamagić.

Prema njenim rečima, roditelji će u opštinama moći da preuzmu vaučere do 15. januara, dok će isti moći da se iskoristi do 15. marta u više od 100 radnji na teritoriji svih 17 gradskih opština.

- Roditelji i deca će vaučere moći da iskoriste za kupovinu proizvoda za bebe, pelena, bebi opreme, hrane za bebe, igračaka, društvenih igara, školske opreme, opreme za sport i rekreaciju, obuće i odeće - rekla je sekretarka Čamagić.

(Tanjug)

