DANAS POČINJE POKLON-PODELA VAUČERA U BEOGRADU ZA DECU I ZAPOSLENE: Iznos povećan za skoro 50 odsto - Evo gde ih možete iskoristiti
DANAS počinje podela poklon-vaučera u vrednosti od 10 hiljada dinara koje je obezbedio Grad Beograd za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, a mogu se iskoristiti do 15. marta, izjavila je Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu.
- Grad Beograd četvrtu godinu zaredom obezbeđuje vaučere za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama - rekla je ona za Tanjug.
Kako je navela, danas počinje podela vaučera koja će se vršiti u vrtićima i školama, a roditeljima čija deca ne idu vrtiće omogućeno je preuzimanje vaučera u opštini.
- Kako je gradonačelnik Šapić ranije najavio, vrednost vaučera se ove godine povećava sa 6.000 na 10.000 dinara - istakla je Čamagić.
Prema njenim rečima, roditelji će u opštinama moći da preuzmu vaučere do 15. januara, dok će isti moći da se iskoristi do 15. marta u više od 100 radnji na teritoriji svih 17 gradskih opština.
- Roditelji i deca će vaučere moći da iskoriste za kupovinu proizvoda za bebe, pelena, bebi opreme, hrane za bebe, igračaka, društvenih igara, školske opreme, opreme za sport i rekreaciju, obuće i odeće - rekla je sekretarka Čamagić.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Glasala Dragana Marton, prva na listi “Aleksandra Vučić - Najbolje za Sečanj”
Preporučujemo
VREDNOST POVEĆANA ZA 10.000 DINARA: Grad Beograd od sutra deli vaučere
30. 11. 2025. u 18:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)