BEZ VODE DANAS U BEOGRADU: U ovom delu Zvezdare česme će biti suve od ujutru pa do 16 sati

"U AHIRETSKU pravdu se uzdamo, ali tražimo pravdu i na ovom svetu. Tu pravdu zahtevamo od pravosudnih institucija. Jedina pravda, koja će nam biti kakva-takva satisfakcija, biće postignuta najstrožom zakonski mogućom kaznom za zločinca. Sve mimo toga će biti nepravda na koju nećemo pristati."