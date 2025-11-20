BEZ VODE DANAS U BEOGRADU: U ovom delu Zvezdare česme će biti suve od ujutru pa do 16 sati
ZBOG stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u četvrtak, 20. novembra 2025. godine, od 08.00 do 16.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Kozarčevoj ulici.
Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
CENTAR BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Isključenje zbog radova na ovim adresama do 18 časova
16. 11. 2025. u 13:53
SITUACIJA JE OZBILjNA: Grad pred kolapsom – nivo vode je ispod tri odsto (FOTO)
09. 11. 2025. u 16:58
SUVE ČESME U SREMČICI: Neodložni radovi na vodovodnoj mreži
05. 11. 2025. u 14:17
OD RANOG JUTRA OVE OPŠTINE OSTAJU BEZ VODE: Ovo je detaljan spisak adresa
04. 11. 2025. u 22:17
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)