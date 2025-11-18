Beograd

OBELEŽILI 62. ROĐENDAN: Svečanost u Domu učenika "Patrijarh Pavle"

Branka Borisavljević

18. 11. 2025. u 15:18

DOM učenika srednjih škola "Patrijarh Pavle" obeležio je 62 godine postojanja. Na svečanosti tim povodom, šef kabineta ministra prosvete Slađana Nikolić istakla je da je ovaj dom jedna od najsavremenijih ustanova učeničkog standarda.

ОБЕЛЕЖИЛИ 62. РОЂЕНДАН: Свечаност у Дому ученика Патријарх Павле

Foto M. Anđela

- Učenički i studentski standard je veoma važan deo obrazovnog sistema, jer učenički domovi imaju veoma važnu ulogu u vaspitanju i obrazovanju učenika. - navela je Nikolić. - Deca u najosetljivijim godinama se odvajaju od porodica i učenički domovi za njih postaju "druga kuća". Naravno, u svemu tome veliki je značaj i uloga vaspitača koji su tu za sve učenike da ih podrže i motivišu.

Čestitajući 62 godine postojanja, ona je istakla da će Ministarstvo prosvete nastaviće da ulaže u poboljšanje uslova za rad i učenje u učeničkim domovima, u investiciona održavanja i opremanje. Svečanosti su prisustvovali i ministar pravde Nenad Vujić i ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, kao i zvanice iz kulturnog, političkog i sportskog života.

