Beograd

Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“ za 12. novembar

12. 11. 2025. u 14:45

PORED redovnih poslova na održavanju javnih površina, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ će u sredu, 12. novembra 2025. godine, sprovesti i vanredne aktivnosti na sledećim lokacijama:

Обавештење о ванредним активностима ЈКП „Градска чистоћа“ за 12. новембар

Foto: "Gradska čistoća"

Pogon Stari grad

Čišćenje platoa Sremska i Prizrenska (ukupna dnevna površina 3.096 m²);

Pogon Palilula

Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija u naseljima Mali Leskovac i Mirijevsko brdo.

Pogon Voždovac
Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja.

Pogon Čukarica
Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija u Ulicama Savska bb, i Momčila Čedića.

Pogon Rakovica

Vanredne aktivnosti na uklanjanju raznog otpada  otpada na sledećim lokacijama: Miljakovačke staze, i Ulica Mine Karadžić.

Pogon Novi Beograd
Vanredne aktivnosti na uklanjanju „divljih“ deponija na sledećim lokacijama: u Ulicama Partizanske avijacije, Bežanijskih ilegalaca, Srđana Aleksića, Surčinskoj, Vlasinskoj, Novobeogradskih graditelja, 11. aprila, i Vinogradskoj. 

JKP „Gradska čistoća“ nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima na unapređenju uslova čistoće u gradu.

