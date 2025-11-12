Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“ za 12. novembar

NAČELNIK Generalštaba francuskih oružanih snaga, general vazduhoplovstva Fabijen Mandon izjavio je danas da je u toku priprema pripadnika oružanih snaga te zemlje za moguć rat sa Rusijom, o kome je govorio i u obraćanju pred poslanicima u parlamentu Francuske, kada je upozorio da vojska mora da bude spremna za mogući sukob sa Rusijom u roku od tri ili četiri godine.