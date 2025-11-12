Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“ za 12. novembar
PORED redovnih poslova na održavanju javnih površina, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ će u sredu, 12. novembra 2025. godine, sprovesti i vanredne aktivnosti na sledećim lokacijama:
Pogon Stari grad
Pogon Palilula
Pogon Voždovac
Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja.
Pogon Čukarica
Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija u Ulicama Savska bb, i Momčila Čedića.
Pogon Rakovica
Pogon Novi Beograd
Vanredne aktivnosti na uklanjanju „divljih“ deponija na sledećim lokacijama: u Ulicama Partizanske avijacije, Bežanijskih ilegalaca, Srđana Aleksića, Surčinskoj, Vlasinskoj, Novobeogradskih graditelja, 11. aprila, i Vinogradskoj.
JKP „Gradska čistoća“ nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima na unapređenju uslova čistoće u gradu.
