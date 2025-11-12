JESENJI BEOGRADSKI POLUMARATON: Više od trke – gradski festival na ulicama Beograda

JESENjI Beogradski polumaraton jeste svakako jedna od onih manifestacija u prestonici koja se nikako ne sme propustiti.

FOTO: Tanjug

Održana već pet puta, manifestacija jesenjeg Beogradskog polumaratona postala je sinonim za glavni događaj u prestonici.

Da bismo malo bolje objasnili veličinu i popularnost jesenjeg polumaratona dovoljno je podsetiti se izjave direktora Beogradskog maratona Darka Habuša koji je izjavio da je na prošlogodišnjem polumaratonu učestvovalo 4.450 učesnika, dok će taj broj ove godine biti veći od pet hiljada.

On je naglasio da bi na taj način 16. put uzastopno, na trkačkim događajima u organizaciji Beogradskog maratona, bio oboren rekord po broju učesnika što predstavlja svojevrstan kuriozitet:

- Uspostavili smo odnos međusobnog poverenja sa našim trkačima i na to smo zaista ponosni. Svaki put se potrudimo da im omogućimo maksimalan ugođaj na stazi i to je očigledno prepoznato na pravi način. Takođe, ovo je i svojevrsna potvrda da trkačka zajednica u Srbiji raste, postaje sve masovnija i to nas posebno raduje - rekao je Habuš.

Na šestom polumaratonu "napad na rekord" - Naš najbolji atletičar na srednjim i dugim prugama, Elzan Bibić, braniće titulu osvojenu prošle godine, a najavio je i napad na državni rekord Janka Benše iz 1998. godine, koji iznosi 1:02:15" - rekao je Habuš.

Ono što je jedna od lepših stvari na jesenjem beogradskom polumaratonu jeste svakako i porodična trka koja je obično humanitarnog karaktera. Ova trka po svojoj udaljenosti iznosi 2.3 kilometara. Na ovoj stazi učesnici obično mogu da očekuju zanimljiva iznenađenja, a na cilju vredne nagrade po osnovu zanimljivih kriterijuma.

Uoči šestog pulumaratona valjalao bi se osvrnuti i na ostale staze ove manifestacije. U sklopu priprema Evropskog prvenstva u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. godine, šesti polumaraton će biti održan na Novom Beogradu i u Zemunu.

Foto: Privatna arhiva

Za sve one koji žele da se oprobaju, start i cilj trka na 21 i 10 kilometara, koje se održavaju u sklopu Jesenjeg polumaratona, neće biti u Bulevaru kralja Aleksandra, nego kod Beogradske arene.

Trčaće se na sledećoj novoj trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Uroša Martinovića – Rjepinova – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna – Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Aleksinačkih rudara – Milentija Popovića – Antifašističke borbe.

Veliki podsticaj za bavljenje sportom – Beogradski maraton je razlog zbog kojeg je, verovatno, veliki broj ljudi u Srbiji počeo da trči, za mene je bio motivacija za postavljanje ličnih rekorda iako staza važi za težu - izjavila je jednom prilikom Slađana Stamenković, predstavnik elitnih takmičarki mlađe generacije.

Na Jesenjem beogradskom polumaratonu, pored same trke, jedna od najlepših karakteristika su muzičke i animatorske stanice postavljene duž trase. One daju događaju festivalsku atmosferu i podižu energiju trkača. Lako je zaključiti - ovo je jedinstvena prilika da se oprobate u nečemu novom i da učestvujete u prijatnijem i zdravijem načinu života.

Foto: Novosti