„Gradska čistoća“ i ove godine tradicionalno na „Dečijoj nedelji “ na Paliluli

U OKVIRU tradicionalne manifestacije „Dečija nedelja“ na kojoj godinama unazad učestvuje i Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd, i ove godine ekipe zaposlenih u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje su se družile sa mališanima uzrasta od 3 do 6 godina i njihovim vaspitačima, u vrtiću „Mali princ“ Predškolske ustanove „Palilula“.

Foto: JKP ,,Gradska čistoća“

Na savremen i zabavan način kroz edukativnu radionicu, sa čuvenim i omiljenim „Čistoćinim“ Čistkom, naši najmlađi sugrađani su kroz igru i interaktivan rad učili kako se otpad pravilno odlaže, šta je reciklabilni otpad, kako se on ispravno sortira, šta je reciklaža, kako se ona sprovodi i zašto je važna za našu planetu.

Veoma je važno da deca od malih nogu razumeju značaj očuvanja životnog okruženja i brige o ekologiji i životnoj sredini, kao i da stiču svest o sopstvenoj ulozi i doprinosu da mesto gde žive sa svojim porodicama i drugarima bude zdravije, čistije i lepše.

Iz tog razloga JKP „Gradska čistoća“ Beograd posebnu pažnju posvećuje edukaciji dece predškolskog, ali i školskog uzrasta, koju kroz različite projekte zaposleni u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje posvećeno uče značaju životne sredine, reciklaži i pravilnom odlaganju otpada.

Mališani su svima ulepšali dan svojim razdraganim osmesima, posebno nakon što su dobili korisne i zanimljive poklone, u vidu reciklažnog seta koji se sastoji od tri specifično brendirane kante za odlaganje plastične i metalne ambalaže kao i papira i kartona. Na ovaj način mališani će svoja znanja o sortiranju reciklabilnog otpada moći da primene i u svom vrtiću. Posebnu radost je izazvala vožnja jednim od omiljenih vozila beogradskih klinaca i klinceza, a to su elektro-trotineti namenjeni čišćenju najsitnijeg otpada u pešačkim zonama , na električni, odnosno ekološki prihvatljiviji pogon.

Na ovaj način su najmlađi Beograđani i danas u okviru „Dečije nedelje“ imali priliku da, kroz druženje sa ekipom „Gradske čistoće“ prošire svoja znanja i ponesu ih svojim domovima gde će ih podeliti sa svojim roditeljima, a „Čistoća“ će i u budućnosti nastaviti da osmišljava i sprovodi akcije u kojima će insistirati na solidarnosti i brizi o najmlađima.