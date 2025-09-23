ŠETNJA IZMEĐU PARKIRANIH AUTOMOBILA: Stanovnici Banovog brda žale se na vozila koja im blokiraju trotoar pa moraju da izlaze na kolovoz

TRAŽENjE parking-mesta u Beogradu postalo je nemoguća misija, pa je svako slobodno parče na ulicama zlata vredno.

FOTO: Privatna arhiva

Sve češće delovi namenjeni za pešake pretvaraju se u parkinge, a oni koji šetaju primorani su da idu po kolovozu, najopasnije je kada se ovakvim ulicama zapute roditelji sa malom decom. Ovakav problem već duže vreme imaju građani na Banovom brdu.

Uske jednosmerne i dvosmerne ulice pravi su izazov za vozače i pešake na Banovom brdu. Trotoari su u naselju postali parking-mesta, a penzioneri i trudnice se provlače između ograda i automobila ili hodaju na sredini kolovoza.

Kristina Smiljanić, sugrađanka koja živi u ovom delu Beograda, rekla je za "Novosti" da građani redovno apeluju na vozače da ne parkiraju vozila na ovaj način.

- Na instagram-stranici "Naše Banovo brdo" često postavljamo slike kao apel da se komšije ne parkiraju na trotoarima. Na fotografijama koje se tu dele možete videti najčešće roditelje sa decom i starije građane koji nemaju izbor nego moraju da prolaze po sred uluce - rekla je Kristina.

Sa početkom školske godine i završetkom godišnjih odmora na ulicama se opet stvaraju gužve i manjak je mesta za parkiranje. Međutim, Požeška kao najveća saobraćajnica kojom tokom dana prođe veliki broj automobila i pešaka nije pošteđena od ovakovog ponašanja.

- Banovo brdo ima četiri osnovne i tri srednje škole, pa je logično da su upravo te zone najopterećenije - naglašava Smiljanićeva. - Požeška ulica je najrasterećenija i najšira. Međutim, donji kraj oko pijace i parka, kao i prvi red okolnih ulica, ubedljivo je najzatrpaniji parkiranim automobilima.

Iako u naselju postoji parking pored opštine, on nije dovoljno veliki da reši problem. Kako je rekla naša sagovornica, premali je i za potrebe same opštine, MUP, ali i ostalih institucija koje se nalaze u blizini.

- Pored toga, jedini veći parking je onaj u obližnjem tržnom centru - i to je praktično sve što imamo. Naravno u određenim ulicama postoje planski pravljeni parkinzi iz doba kada je gradnja bila planska poput velikog parkinga u ulici Petra Martinovica - ističe Kristina.

Potencijalno rešenje KAO potencijalo rešenje stanovnici Banovog brda vide u izgradnji podzemnih garaža, ali i u većem oslanjanju na gradski prevoz i bicikle. Na pitanje o uvođenju zona za parkiranje naša sagovornica Kristina Smiljanić je rekla da bi ova odluka možda donela određene pogodnosti, ali i nove probleme. Dodala je da ključni problem leži u rastu broja vozila i gradnji zgrada bez dovoljno garažnih mesta. Iz tog razloga, zoniranje samo po sebi nije trajno rešenje.

Iako ekipe JKP "Parking servis" u pojedinim ulicama uklanjaju nepropisno parkirane automobile, vozači parkiraju na drugim mestima gde preduzeće ne prolazi. Nažalost, sve češće se mogu videti vozila na zelenim površinama.

- Banovo Brdo je poslednja oaza i do sada smo uspevali da ih koliko-toliko sačuvamo, ali u kasnim satima, kada je gotovo nemoguće pronaći slobodno mesto, vozači pomeraju kontejnere i žardinjere i pretvaraju ih u parking prostor.