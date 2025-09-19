Beograd

NA SAVSKOM KEJU POSTAVLJENI STRUJNI ORMARI: Apel građanima da im ne prilaze

19. 09. 2025. u 11:30

NA levoj obali reke Save, u okviru Savskog keja, u skladu sa izdatim rešenjem o odobrenju za izvođenje radova obezbeđeni su i postavljeni strujni ormari pod punim strujnim naponom.

Foto: Beoinfo

Apelujemo na građane da ne prilaze strujnim ormarima, niti da ih pomeraju ili oštećuju, kako ne bi ugrozili svoju bezbednost i zdravlje ili zdravlje i bezbednost drugih osoba, a posebno dece.

Molimo sve sugrađane da imaju u vidu da je svaki pokušaj neovlašćenog prilaska i rukovanja ormarima opasan i može dovesti do neželjenih posledica, kao i da može doći da ozbiljnih povreda i ugrožavanja života ne samo onih koji ih uništavaju, nego i nedužnih sugrađana koji će se naći u neposrednoj blizini istih, nakon što su oštećeni.

Gradska uprava će krivične prijave podnositi protiv svih onih koji uništavaju javnu imovinu, a u ovom slučaju ugrožavaju ne samo svoje, nego i živote drugih nedužnih ljudi.

U slučaju bilo kakvog incidenta ili neželjenih povrede opasnih po život, od kojih ne mogu biti zaštićena ni deca, jer se pored oštećenih i nebezbednih ormara mogu zateći u bilo koje doba dana, snosiće upravo oni koji su svesno doveli njihove živote u opasnost i ako su bili upozoreni i zvanično obavešteni od strane uprave grada Beograda.

