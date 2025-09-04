Beograd

OBOLELO TROJE DECE: Nema epidemije šuge u vrtićima

Branka Borisavljević

04. 09. 2025. u 15:19

TROJE dece u vrtiću "Bubamara" u Zemun Polju obolelo je od šuge. Ipak, kao nam je potvrđeno u Gradskom zavodu za javno zdravlje, epidemija nije prijavljena jer se radi o mališanima u tri različite vrtićke grupe.

ОБОЛЕЛО ТРОЈЕ ДЕЦЕ: Нема епидемије шуге у вртићима

Foto Shutterstock

- Obolela deca su uzrasta od tri do sedam godina, a od simptoma su imali svrab, promene po koži, stopalima i šakama, a uzrasta su od 3 do 7 godina - kažu u GZJZ. - Sve ih je pregledao dermatovenerolog iz KBC Zemun i uspostavljena je dijagnoza šuge. Nakon pregleda deca su izolovana i prepisana im je antiskabiozna terapija.

Od ukupno 86 osoba koje su bile u kontaktu sa obolelima, bilo je 70 dece, devet zaposlenih i sedam članova porodice kojima je, takođe, prepisana terapija za bliske kontakte sa obolelima od šuge.

- Ostala deca i zaposleni nemaju tegobe, ali je svima preventivno nakon pregleda prepisana terapija za bliske kontakte sa obolelima od šuge - navode u GZZJ. - Sestra na preventivno-zdravstvenoj zaštiti obavlja nadzor nad decom i zaposlenima.

