OBOLELO TROJE DECE: Nema epidemije šuge u vrtićima
TROJE dece u vrtiću "Bubamara" u Zemun Polju obolelo je od šuge. Ipak, kao nam je potvrđeno u Gradskom zavodu za javno zdravlje, epidemija nije prijavljena jer se radi o mališanima u tri različite vrtićke grupe.
- Obolela deca su uzrasta od tri do sedam godina, a od simptoma su imali svrab, promene po koži, stopalima i šakama, a uzrasta su od 3 do 7 godina - kažu u GZJZ. - Sve ih je pregledao dermatovenerolog iz KBC Zemun i uspostavljena je dijagnoza šuge. Nakon pregleda deca su izolovana i prepisana im je antiskabiozna terapija.
Od ukupno 86 osoba koje su bile u kontaktu sa obolelima, bilo je 70 dece, devet zaposlenih i sedam članova porodice kojima je, takođe, prepisana terapija za bliske kontakte sa obolelima od šuge.
- Ostala deca i zaposleni nemaju tegobe, ali je svima preventivno nakon pregleda prepisana terapija za bliske kontakte sa obolelima od šuge - navode u GZZJ. - Sestra na preventivno-zdravstvenoj zaštiti obavlja nadzor nad decom i zaposlenima.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
