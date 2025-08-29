Beograd

ZBOG MONTAŽE KRANA: Izmene na linijama GSP u ovom delu Beograda

D.K.

29. 08. 2025. u 17:49

SEKRETARIJAT za javni prevoz saopštio je danas da će u nedelju, 31. avgusta, doći do promena u radu tramvajskog saobraćaja tokom izvođenja radova na montaži krana za potrebe gradilišta u Ruzveltovoj ulici.

ЗБОГ МОНТАЖЕ КРАНА: Измене на линијама ГСП у овом делу Београда

FOTO: Arhiva novosti

Radovi se izvode na desnoj strani kolovoza u smeru ka Ulici kraljice Marije, u visini objekta sa kućnim brojem 11, zbog čega će doći do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake i tramvajske baštice u istom smeru.

Tokom izvođenja radova važiće izmenjeni režim rada linija javnog prevoza.

Tramvajska linija 12 će saobraćati na skraćenoj trasi od Tašmajdana do Banovog brda i nosiće oznaku 12L, a tramvajska linija 5 se privremeno ukida, dok se pojačava tramvajska linija 6, a tramvajska linija 2L će u oba smera saobraćati ulicama 27. marta, Starine Novaka, Profesora Mihaila Đurića, Beogradskom i dalje na redovnoj trasi.

Autobuske linije će saobraćati u redovnom režimu preostalom širinom kolovoza.

(Tanjug)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

