OBELEŽEN DAN MLADIH: U okviru manifestacije održana i tribina "inkluzija i mi-osnaživanje mladih"

13. 08. 2025. u 11:09

MEĐUNARODNI dan mladih obeležen je u Udruženju MNRO Zvezdara. Takođe, održana je i tribina "Inkluzija i mi-osnaživanje mladih" na kojoj su prisutni razgovarali o podršci mladima u ekonomskom osnaživanju, radnom angažovanju i zapošljavanju kao preduslovu za samostalan život.

Posle tribine prisutni su imali priliku da se u štampariji udruženja upoznaju kako mlade osobe sa smetnjama u razvoju izrađuju bedževe i magnete i štampaju šolje i cegere, a zainteresovani su mogli i da se oprobaju u izradi istih.

