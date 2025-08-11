BEZ GLISIRANJA NA DELU SAVE I DUNAVA: MUP uputio apel vlasnicima plovila
APEL građanima uputilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da je zabranjeno glisiranje na određenom plovnom putu Save i Dunava iz bezbednosnih razloga.
- Na Savi od nultog do osmog kilometra, tačnije od ušća reke Save u Dunav, do gornjeg špica Ade Međice i na Dunavu, od 1170. do 1173. kilometra, zabranjeno je glisiranje - saopštili su iz MUP.
Takođe, ranije naglasili su da je veoma važno da se vozači čamaca, glisera i ostalih plovila pridržavaju strogih pravila bezbednosti tokom vožnje.
Ranije, MUP je apelovao na građane da se, uz dozvolu, spretnost i veštinu za sigurnu vožnju čamaca i glisera, osigura bezbednost svih putnika na plovilu. Tačnije, svi koji se nalaze na čamcu moraju da imaju prsluke za spasavanje, komplet prve pomoći, protivpožarni aparat, veslo, sidro, kanap od 25 metara.
