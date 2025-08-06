IZGORELE GARAŽE U BLIZINI ZEMUNSKOG VRTIĆA: Buktinja na Batajničkom drumu, totalna šteta na dva uslužna objekta

NA batajničkom drumu 23 u Zemunu, u neposrednoj blizini elektroindustrije i vrtića, juče je izbio požar, gde su izgorele dve garaže ukupne površine oko 300 kvadrata.

Foto: Printskrin Iks/ @HustleBitch_

Vatra je buknula oko 7.30, a vatrogasne ekipe su dobile poziv u 7.38 i odmah se uputile na teren. Borba sa vatrenom stihijom trajala je skoro dva sata.

Za požar se prvo smatralo da je izbio u magacinu međutim, vatrogasne ekipe na terenu su ustanovile da je reč o privatnom objektu, montažnoj garaži, koja je bila automehaničarska radnja. U njoj je sve potpuno izgorelo, a materijalna šteta je pričinjena i na pet automobila koji su se nalazili unutra.

Tokom vatrene stihije urušio se i krov garaže, a vatra se proširila na krovnu konstrukciju druge garaže. Parkirani "mercedes" je potpuno izgoreo, dok su ispred objekta izgorela još dva luksuzna vozila.

Predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević rekao je za "Novosti" da su deca iz obližnjeg vrtića "Oaza" bila bezbedna, jer su vatrogasne ekipe na vreme "ukrotile" vatrenu stihiju.

Vatrogasci produžili na Altinu U TOKU podneva zapalila se Fabrika montažnih kuća na Batajničkom drumu 7A na Altini. Požar je izbio samo nekoliko sati nakon stihije u garažama u Batajnici.

- Čim sam se probudio čuo sam šta se desilo i pozvao sam nadležne da se raspitam za detalje. Zvao sam odmah i nadležne iz vrtića da vidim kako su mališani, da li su bili uspaničeni. Vaspitačice su bile u pripravnosti, ako dođe do nekih nepredviđenih okolnosti da reaguju i zaštite decu - ispričao je Kovačević za "Novosti".

Batajničkim drumom širio se gust, crni dim, stvarala se i gužva u saobraćaju.

U akciji gašenja požara učestvovalo je sedam vozila i 19 vatrogasaca iz Zvezdare, Zemuna i Novog Beograda. U intervenciji na mestu požara je bilo osam vatrogasaca sa tri vozila, kako bi se uverili da varnice neće biti okidač za reprizu.