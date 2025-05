SUVE ČESME U UTORAK: Bez vode deo Vračara i Savskog venca

JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će u utorak, 13. maja, delovi Savskog venca i Vračara ostati bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj opštini.

Bez vode će od osam do 18 časova ostati potrošači u Slovenskoj, Dobropoljskoj, Oblakovskoj, Dinarskoj, Gornjačkoj i Surduličkoj ulici, kao i u Fabrisovoj i Prilepskoj ulici i u ulici Doktora Milutina Ivkovića.

Takođe, bez vode će od 8.30 do 18 časova ostati potrošači u gradskoj opštini Vračar i to u delu Metohijske ulice, od Velimira Todorovića do ulice Grčića Milenka.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene autocisterne.