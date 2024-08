ŽITELJI SENJAKA, SPREMITE ZALIHE VODE: U četvrtak suve česme u ovim ulicama

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sugrađane da se i tokom ove nedelje odazovu brojnim akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi u čitavoj zemlji. Krv se može dati u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, i to radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati.