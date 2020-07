Z.ŠIMUNEC - J.SUBIN | 07. jul 2020. 07:39 | Komentara: 0





IZGLEDA da se na more mora. I dok su građani Srbije ostali zatečeni "naglom" odlukom grčkih vlasti da zabrane, od juče ujutru u šest časova, ulazak za naše državljane, bilo je i onih koji su brže-bolje pojurili ka grčkoj obali. Kako su se na graničnom prelazu, jedinom do skoro otvorenom za Srbe, između Bugarske i Grčke, stvorile kilometarske gužve, turisti iz naše zemlje blokirali su prelaz i zahtevali da ih Grci puste. Kako su njihovi mediji preneli, zbog blokade srpskih vozača, nisu mogli da prođu građani drugih zemalja. Na kraju, nekima se strpljenje isplatilo, Grci su dobar deo naših turista pustili u zemlju, ali ima i onih, koji su sa decom, morali ipak, da se vrate nazad. Rampa je spuštena do 15. jula. Sudeći po trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji, izgleda da će ta rampa još dugo biti spuštena!

Nažalost, ova odluka i igranje "toplo-hladno", neće ići na štetu samo našim građanima i srpskim turističkim agencijama, već nagoveštava i totalni krah turističke sezone na Halkidikiju i Pijeriji, regiji pod Olimpom. Ovo je i jedinstveni stav većine hotelijera, vlasnika apartmana, ugostitelja i svih onih koji hleb zarađuju u turističkoj privredi.

AVIONI NAŠ nacionalni avio-prevoznik zbog novonastale situacije po turiste, koji su već odleteli ka Egeju, slaće prazne avione, kako bi se vratili. "Er Srbija" zasada neće menjati planirani red vožnje za Grčku, samim tim i čarter-let koji je odvezao srpske turiste na letovanje vratiće kako je i dogovoreno.

Koliko god odluka vlasti bila logična iz bezbednosnih raloga, s obzirom na naglo povećanje broja zaraženih u Srbiji i Severnoj Makedoniji poslednjih nedelja, Grci koji žive od turizma se pitaju da li je bilo "kompromisnog" rešenja kojim bi se izbegla ekonomska katastrofa?

- I bez najnovije odluke o zabrani ulaska imali smo ogroman pad potražnje kapaciteta, a vanpansionske potrošnje praktično nije bilo - priča Trandafilos Papajoanu, predsednik Udruženja vlasnika apartmana na Halkidikiju.

Do sada je bilo rezervacija od 10 do 12 odsto, u odnosu na prošlu godinu, a sada možemo da očekujemo totalni krah. Kako da povratimo investicije u obnovu i nove kapacitete? Srbi su ovde decenijama glavni gosti i čine od 60 do 70 odsto svih gostiju. Kako bez njih preživeti sezonu, pitao se juče i Petros Kufidis, iz Federacije hotelijera.

Odluka o zabrani ulaska u zemlju turistima iz Srbije izazvala je očaj i među agentima i vlasnicima hotela, soba i apartmana u Paraliji, Leptokariji, Platamonu, Nei Poriju... Sva ova letovališta, podno Olimpa, predstavljaju tradicionalno "srpske destinacije". Nema kuće, hotela, kafane, u koju nije ugrađen i srpski dinar, pa nije čudo što većina vlasnika turističkih kapaciteta i ugostitelja ne vidi izlaz iz situacije.

- Ako se nešto hitno ne dogodi, propali smo - ispričao nam je Stelios Eftimiu, vlasnik restorana. Čekam moju braću iz Vranja, Jagodine i Paraćina, kao i prethodnih 25 godina.



Muku muče i srpske turističke agencije. Ovo je gotovo već izvesno da počinje početak njihovog propadanja. Sva nada, koja je postojala u delimično oživljavanje njihovog poslovanja - polako se gasi. Čak i ako budu bile otvorene granice od 15. jula.

- Ne zna se tačno koliko je sada već otkazano aranžmana za Grčku - rekao nam je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. - Sigurno je desetak hiljada. Ovo će sada biti dodatni udar za agencije i teško da će uspeti da prežive. Zasada ostaju Turska, Bugarska i Hrvatska, gde uz rezervacije može da se uđe. Nažalost, ništa više ne možemo da znamo, pa ni šta da očekujemo.

Kako saznajemo, putnici kojima je odmor otkazan, mogu da dobiju vaučer za zamensko putovanje.



ŠALjU PRAZNE AUTOBUSE

NAŠE grupe turista jutros su ušle u Grčku, a ostala putovanja, do 15. jula smo otkazali. Dalje ništa nismo otkazivali, jer se čeka šta će biti. Svi koji su sada na moru u Grčkoj su dobro i po njih ovih dana, u zavisnosti od smene, dolaze prazni autobusi, što predstavlja dodatni trošak za agencije, ispričao nam je Vladimir Vlaho, direktor jedne poznate turističke agencije.

- Država nam ništa ne pomaže i ukoliko se granice ne otvore posle 15. jula možemo svi da idemo na doboš - ispričao je Vlaho. - Turska i Bugarska nam idu po planu, a očekujemo i da će Egipat oko 16. jula da ukine testiranje, pa nam kreću tamo čarteri.