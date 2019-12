Novosti Online | 24. decembar 2019. 08:00 | Komentara: 0

Ne volite oštre zime i sneg za novogodišnje praznike? Da li ste razmišljali o tome da Novu godinu dočekate na prijatnim temperaturama uz zvuke talasa Crvenog mora? Čuveno letovalište i biser Sinaja, Šarm el Šeik, idealna je destinacija da se potpuno opustite u orijentalnoj prazničnoj atmosferi.Ne poznajući i ne priznajući godišnja doba, ovaj egipatski primorski grad živi tokom cele godine. Suva i topla klima, prijatno i toplo Crveno more, bogatstvo priobalnog podvodnog sveta, obilje ribe i još puno toga drugog su atributi koji ukrašavaju turističku razglednicu Šarm el Šeika. Svojom lepotom ovo kosmopolitsko letovalište privlači turiste iz celog sveta i zbog sprudova i koralnih plaža, ronjenja u prirodnom akvarijumu raznovrsnog podvodnog sveta koje predstavlja jedinstven doživljaj, ali zbog čudesne vožnje kvadovima sinajskom pustinjom.Tu je i aktivni noćni život i provod u kombinaciji avangardnih svetskih rivijera i orijentalnog, zanosnog ambijenta, što Šarm el-Šeiku daje pečat jedinstvenosti.Kad se svemu doda i to da je iz Beograda potrebno samo tri sata leta onda ni ne čudi što je Šarm el-Šeik jedna od najpoželjnijih i najpoznatijih turističkih destinacija.Krenite sa KonTiki–jem u nezaboravnu novogodišnju avanturu ČARTER LETOM 28.12. i provedite prelepih 6 DANA na obali mora.Preporučujemo vam hotele sa ALL INCLUSIVE uslugom i uključenom novogodišnjom večerom. ORIENTAL RIVOLI 4* se nalazi u poznatoj turističkoj regiji Naama Bay koja je pored brojnih sadržaja namenjenim zabavi poznata i po jednoj od najlepših plaža Šarm el Šeiku. Cena sa svim taksama 599€. GRAND OASIS 4* je veliki hotelski kompleks sa mnoštvom zelenih površina, lociran 900 metara od poznatog Soho Square-a. Nalazi se na samoj plaži sa pontonima, koji omogućavaju lak prelaz preko korala. Cena sa svim taksama 699€. SHARM GRAND PLAZA 4* je hotel ušuškan na obali Crvenog mora koji predstavlja pravu oazu mira i idealna je za opuštajući odmor. Kompleks je ispunjen stablima palmi i ima pregršt zelenila, a gostima je na raspolaganju privatna plaža, opremljena ležaljkama i suncobranima. Cena sa svim taksama 795€. CORAL SEA WATERWORLD 5* se nalazi na svega par minuta hoda od centra turističke regije Nabq i mnogih sadržaja namenjenim turistima, na dugačkoj peščanoj plaži. Do dubine i svih čari Crvenog mora stiže se uz pomoć dugačkog pontona, a hotel je za svoje goste obezbedio i brojne sadržaje kako za decu tako i za odrasle. Cena sa svim taksama 839€. NOVOTEL BEACH 5* je odlično lociran hotel na samoj peščanoj plaži zaliva Naama, jednoj od najlepših plaža u oblasti Šarm el Šeika. Brojni sadržaji namenjeni zabavi i odmoru regije Naama Bay lako su dostupni gostima hotela koji u svom sastavu ima i privatni deo plaže. Cena sa svim taksama 849€. MOVENPICK NAAMA BAY 5* je hotelski kompleks sa čak 4 privatne plaže i jedan je od najluksuzinijih u ovoj regiji. Hotel odlikuje dobra usluga, orijentalni stil, a samo okruženje idealno je za miran i opuštajući odmor. Cena sa svim taksama 1.029€.Za sva dodatna pitanja i informacije, pozovite call centar turističke agencije KonTiki na broj 011 20 98 000 ili posetite najbližu poslovnicu Za najaktuelnije ponude, zapratite ih na društvenim mrežama Facebook (PR)