Miljana Rogač | 21. mart 2020. 21:10 | Komentara: 0

GDE su i šta rade košarkaši Partizana tokom neplanirane pauze zbog virusa korona? Zanimljiv odgovor na ovo pitanje objavljen je na klupskim društvenim mrežama u vidu snimka na kome Stefan Birčević sa sinom vozi traktor. U rodnom Šopiću pored Lazarevca krilni centar crno-belih koristi vreme za aktivnosti koje inače trpe zbog treninga, utakmica, putovanja...- Lako nam je dok je lepo vreme, kad se pogorša, onda će biti problem - uz osmeh počinje priču Birčević, za "Novosti". - Okačili su taj snimak, šta da radim, sa sela sam, nemam šta da krijem. Sad smo tu kod mojih, čuvam malog, u prirodi smo oko domaćih životinja. Seje se bašta, ima zanimacije po ceo dan. Moji roditelji obično zasade baštu, ja pokosim dvorište...Iako imaju više vremena za porodicu, jasno je da neplanirana pauza u jeku sezone ni za jednog sportistu ne može da ima pozitivan efekat.- Pa mene više nervira nego što mi prija jer je sad trebalo da dođe ono najbitnije i da krunišemo sve dobro što smo uradili do sada. Čudan je osećaj, desilo se odjednom. Sada treba vežbama da održimo naše telo na određenom nivou, ali to je teško bez pravog rada u teretani i hali. Većina živi u stanu, ograničeno je sve... Na nama je da pazimo na telo, ipak nam je ovo profesija. Najbitnije je da slušamo stručne ljude i one koji su pametniji od nas.Kad bi se sada podvukla crta, Partizan je imao sezonu kakvu je samo mogao da poželi.- Nas 15, koliko nas ima u timu, moramo biti prezadovoljni. Trofeji na ABA Superkupu i Kupu Radivoja Koraća, prvo mesto u regularnom delu regionalnog takmičenja i plasman u četvrtfinale Evrokupa sa najboljim učinkom, bolje od ovoga nije ni moglo. Šteta što kruna nije došla, ali nadam se da će stići kad prođe sve ovo. Zbog svega što smo uradili i obezbedili domaći teren, i kakav smo zalet uhvatili, a onda prestali sa treninzima, mislim da ćemo biti u najvećem gubitku. Nepravedno je, ali takav je virus, ne možemo da biramo već je najvažnije da mislimo na zdravlje.Birčeviću je ovo druga epizoda u crno-belom dresu, prethodno je tu bio tokom sezone 2016-2017, kada je klub bio u daleko lošijoj situaciji.- Meni je i ta sezona bila super. Ispunio sam dečačke snove dolaskom prvi put u Partizan. Ovo je klub koji volim, najlepše se ovde osećam. Znao sam kad sam potpisivao da može samo biti lepše nego tada... Nadam se da ćemo uzeti još trofeja, pa da će priča biti upotpunjena na pravi način - završio je Birčević.TIMSKA snaga, bez posebnog izdvajanja pojedinaca, ove sezone je zaštitni znak Partizana.- Odavno nisam bio u klubu, niti sam čuo da je neko ovakvu hemiju uspeo da napravi. Mislim da je to naša najveća prednost i po tome smo možda najjači klub u Evropi. To je bilo ključno, uz najbolju publiku koju imamo. Sve se poklopilo sem trenutne situacije, izgleda da ne može sve da bude savršeno.