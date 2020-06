M. Blažić | 12. jun 2020. 08:12 | Komentara: 0

LOPTA u Humskoj nije praktično ni prestala da se kotrlja, a nekadašnji igrač Crvene zvezde Ognjen Koroman je objavom na društvenim mrežama pogodio suštinu tvrdnjom da razliku između večitih rivala u poslednje vreme pravi bolji odabir stranaca. Statistika na tom planu ne može da slaže ili sakrije bilo šta, a ona kaže da je polovinu golova za Partizan ove sezone (49 od 98 u svim takmičenjima) postigao kvartet "iz uvoza". Kreatori trijumfa nad najvećim rivalom u polufinalu Kupa imaju zastrašujuće brojke, zajedno su učestvovali u čak 52 gola svog tima ove sezone.





Nigerijac Umar Sadik je u sredu uveče bio posebno inspirisan i raspoložen pa je posle "zalamanja" Degeneka upisao 16. asistenciju u sezoni pored 17 postignutih golova. Kreator Partizanove igre i strelac pobedonosnog gola je "razdvojio" ličnu statistiku, pa je sada na 10 postignutih i devet asistiranih golova.





PROČITAJTE JOŠ: Iliev bocnuo Zvezdu i žestoko opleo po "stručnjacima": Vređali ste Sadika i Sumu, a takve igrače Srbija nije videla





NA ČUKARIČKI ZA 300 DINARA POSLEDNjI prvenstveni meč pred svojim navijačima Partizan igra u nedelju od 19 časova protiv Čukaričkog. Ulaznice za duel dva beogradska crno-bela tima naći će se u prodaji od danas po cenama od 300 (jug), 500 (zapad i istok) i 3.000 dinara za mesta u ložama stadiona Partizana.

- Naravno da mi prijaju ovakve brojke vezane za statistiku, ali one imaju posebnu težinu kada moj tim pobedi i kada tu dobru energiju možemo da podelimo sa našim navijačima. Za mene je do sada ovo najvažnija utakmica u dresu Partizana. Poklopila se naša želja, motiv, igra i prisustvo navijača. Ovo je Partizan, kao što je ono bio Partizan kakvog ste gledali u Ligi Evrope. Nije uvek lako, treba se izboriti sa raznim stvarima i naći motiv, ali mi baš kad treba opet dokažemo zašto smo pravi.





Na utakmici sa Lučancima Sadik i Natho su se sporečkali oko izvođenja penala, Nigerijac se sada na pravi način "iskupio".





- Sve je to u žaru igre i borbe i sve za tim. To možda nekad drugačije izgleda na terenu, ali mi smo kao jedan i normalno je da se pomažemo, nekad ja njemu, on meni ili drugim igračima. On je uvek zadužen za penale.





PROČITAJTE JOŠ: Ofanziva na odbranu: Partizan očekuju ozbiljnija pomeranja u igračkom kadru





Ne krije visoki napadač da mu je u Srbiji i Beogradu sve trenutno kao u najlepšim snovima.





- To je savršen osećaj, ali samo kada vaš tim pobedi. Toliko sam uživao u poslednja dva dana da još osećam adrenalin. Ne želim da znam kako je kad izgubite, jer ja do sada od njih nisam izgubio nijednu utakmicu. Ljudi me vole i veoma sam srećan zbog toga. Već sam govorio da sam se ovde prvi put susreo sa tom količinom navijačke strasti i ljubavi prema igračima. Isto tako kad se izgubi, nije lako i to se isto oseti.





Fantastični Izraelac nije u trenucima slavlja zaboravio zasluge šefa struke.





- Znam koliko je ova pobeda značila našem treneru, stvarno je odradio dobar posao. Povukao je poteze koji nas čine boljim igračima. Video sam koliko je srećan po okončanju meča, a posebno sam zadovoljan zbog njega što smo pobedili. Očekujem da Savo napravi veliku trenersku karijeru. U ovom trenutku radi sjajan posao, verujem da može da bude još bolji - istakao je Natho.





Nije ključni igrač crno-belog manevra zaboravio da pohvali sjajnu asistenciju Partizanovog golgetera.





- Neverovatan dribling je izveo Sadik, strašan potez. Očekivao sam da posle njega puca direktno na gol, ali kad sam video da se opredelio za asistenciju utrčao sam u prazan prostor. Fudbal je takav, morate da znate da budete na pravom mestu u pravo vreme.





PROČITAJTE JOŠ: Milošević: Zasluženo, sve je pucalo na terenu





Vreme slavlja je u profesionalnom fudbalu veoma kratko, pa je Natho već "namestio" glavu na ono što sledi.





- Neprestano govorim kako je svaka sledeća utakmica drugačija. Neće finale biti ni nalik mečevma u ligi. Moramo da budemo spremni, igramo našim stilom i pobedimo. Jeste Vojvodina dobar sastav, pokazala je kvalitet, ali moramo da damo sve od sebe da sezonu okončamo trofejom - zaključio je čovek koji je Partizanu obezbedio šesto uzastopno finale.





BROJKE

UMAR SADIK - 38 utakmica, 17 golova, 16 asistencija

BIBRAS NATHO - 29 utakmica, 10 golova, 9 asistencija

TAKUMA ASANO - 35 utakmica, 9 golova, 4 asistencije

SEJDUBA SUMA - 36 utakmica, 13 golova, 9 asistencija





UMAR POD LUPOM VALENSIJE

MNOGO je emisara evropskih klubova bilo u sredu uveče u Humskoj, a očekivano najčešće je u tefterima podvlačeno ime Umara Sadika. Predstavnici Valensije su prezadovoljni napustili stadion, a pozitivne utiske su u svoje klubove odneli i skauti Leverkuzena i Borusije iz Menhengladbaha.