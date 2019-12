I. J. | 25. decembar 2019. 11:20 > 12:58 | Komentara: 0

Još jedna neistina u moru onih koje plivaju po srpskim portalima ugledala je svetlost dana. Vest da se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić razvode zasnovana na neimenovanim izvorima "bliskim paru" i potpuno je drugačija od stvarnosti. O tome je bila prinuđena da svedoči i glumica, koja se trenutno nalazi u Beogradu.





- Sve je to izmišljotina - odgovorila je kratkom porukom Jelisaveta, a prenosi "Srbija danas".







To što Miloš kao košarkaš ima obaveze u Italiji i po Evropi i što Jelisaveta, kao glumica, ima obaveze u Srbiji neko tumači da "ne provode dovoljno vremena zajedno, pa da je samim tim i njihov brak u krizi, kao i da se svađaju do iznemoglosti... ". Ali nije svačije tumačenje za medije, nije svačije mišljenje na osnovu slike za javnost, nije svačiji stav za osudu, kao što nije svačija reč za istinu.



Međutim, svako ko je blizak ovom paru zna da su njih dvoje kovači svoje sreće i ljubavi koju žive, da imaju svoje planove, ambicije i dogovore i da su veoma brižni roditelji ćerki Petri. Svako ko zna koliko je Jelisaveta luda za Milošem, ili on za njom, sigurno mu je neprijatno dok čita laži o njihovom odnosu.