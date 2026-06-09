OVAJ SNIMAK ALEKSIĆ BI NAJRADIJE SPALIO: Leti perje nakon što je odjavio Đilasa (VIDEO)
PREDSEDNIK Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je, govoreći o potencijalnoj koaliciji proevropskih stranaka za predstojeće parlamentarne izbore, da će njegova stranka uzeti aktivno učešće na tim izborima, ali da će odluka o formatu izbornih koalicija biti doneta "na vreme, u najboljem interesu antirežimskog bloka".
Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas inače opet je najavio nastavak razgovora proevropskih stranaka oko potencijalne koalicije...
I džaba se Đilas nada nekoj saradnji kad ih Miki polako odjavljuje.
Što bi se reklo, brže su se rastavili nego što su se sastavili!
Naime, Aleksić se ogradio od saboraca iz blokaderske opozicije Na mrežama je jasno objavio koga podrazumeva kao saborce... A Đilas među njima nije!
Tako ih je "na finjaka" odjavio, zbog čega je izbio opšti rat na mrežama. Jedan od komentara na njegove fotografije bio je:
- Razumeli smo poruku i što se mene lično tiče, a verujem da svi kojima je zaista stalo do ulaska u EU misle isto, ovi reciklirani naprednjaci ne pripadaju proEU opciji. Samo čista proEU lista može da privuče glasače.
Mnogi grebatori iz opozicije u nadi su da će dobiti neko parče kolača, posebno kada je vlast u pitanju.
Taj "buntovni Miki" ranije se, kada mu je to odgovaralo, zahvaljivao Draganu Markoviću Palmi.
Sada je iz naftalina izvučen njegov video snimak koji bi on najradnije spalio.
Verovatno bi tako zvučao kada bi se dočepao nekog ministarstva.
(Alo)
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