"SUTRA JE VAŽAN DAN ZA SRBIJU" Vučić se hitno oglasio: Potpisujemo važne ugovore! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem video-poruke objavljene na svom Instagram nalogu i najavio da će sutrašnji dan biti od ogromnog značaja za Srbiju, jer će biti potpisani važni infrastrukturni i finansijski ugovori koji, kako je rekao, predstavljaju veliki podstrek za razvoj zemlje u uslovima globalne krize.

Foto: printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je saopštio da će Srbija potpisati komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom „Šandong“, ali i ugovor o pretfinansiranju, koji će omogućiti refinansiranje pod povoljnijim uslovima u trenutku velikih poremećaja na svetskom tržištu nafte i energenata.

– Želim ovo da najavim zato što sam ponosan, jer u najtežim trenucima za veliki deo Azije, celu Evropu, podsaharsku Afriku i ostatak sveta, mi uspevamo da finansiramo najznačajnije projekte – poručio je Vučić.

Brza saobraćajnica „Vožd Karađorđe“

Predsednik je otkrio da će jedan od ključnih projekata biti izgradnja brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“, koja će povezati Beograd sa severnim delovima Šumadije.

Prema njegovim rečima, završetkom ovog projekta Mladenovac i Lazarevac biće povezani sa Aranđelovcem, ali i mnogo efikasnije sa samim Beogradom.

– Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac spojiti ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom – rekao je predsednik.

Kako je naveo, reč je o gotovo 90 kilometara novih saobraćajnica koje će obuhvatiti pravce preko Rače i Aranđelovca, kao i vezu od Malog Požarevca prema Mladenovcu.

Projekat vredan 1,3 milijarde evra

Vučić je istakao da će ukupna vrednost projekta iznositi oko 1,3 milijarde evra.

– Platićemo za to, ali će Mladenovac, Sopot, Lazarevac, Topola, Rača, Kragujevac i cela Šumadija biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada – rekao je on.

Predsednik smatra da će nova infrastruktura dodatno podstaći zapošljavanje domaćih kompanija, privredni rast i povećanje bruto domaćeg proizvoda Srbije.

– To će doprineti ukupnom rastu, a na kraju i većim platama i većim penzijama – naglasio je Vučić.

Najava novih odluka i razgovora sa građanima

Vučić je najavio i da će tokom sutrašnjeg obraćanja govoriti o merama za povećanje produktivnosti zemlje i odlukama koje Srbija mora da donese kako bi se pripremila za nastavak globalne ekonomske krize.

– Hoću da se konsultujem sa građanima Srbije. Biću potpuno otvoren i nijedan detalj neću sakriti – rekao je predsednik.

On je dodao da Srbija trenutno ima finansijske rezerve i „jastuke“ koji omogućavaju stabilnost, ali da se država mora pripremiti za dugotrajne posledice globalnih poremećaja.

– Ova kriza će, čak i ako sutra bude postignut mir, trajati još mesecima. Zato moramo da donosimo velike i važne odluke – poručio je Vučić.

Na kraju obraćanja zahvalio je građanima na poverenju i poručio da Srbija nastavlja da se bori za velike projekte i razvoj zemlje.