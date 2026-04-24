Umrla majka Milorada Dodika: Lider SNSD-a se oglasio potresnim rečima

LIDER SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da mu je preminula majka.

Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

Dodik je, na svom zvaničnom X profilu, objavio zajedničku fotografiju sa majkom Mirom i od nje se oprostio potresnim rečima.

"Umrla je moja majka. Zbogom, majko, zbogom, mila moja. Znam i verujem da ideš na bolje mesto. Bila si moj oslonac, uteha i snaga svaki put kada je bilo teško. Tvoja toplina me je grejala ma gdee da sam bio, a tvoja reč davala mi je mir i sigurnost onda kada je bilo najpotrebnije", napisao je Dodik.

"Hvala ti što si me rodila, hvala ti za ljubav, za pažnju, za svaku neisplakanu suzu koju si sakrila da me ne uznemiriš. Oprosti za svaku brigu kojom sam te opteretio, znaš da nisam znao ni mogao drugačije. Sve što sam postigao i svaku pobedu koju sam ostvario, nosio sam kroz želju da te ne razočaram. Svaki pritisak sam izdržao imajući u mislima kako ćeš ti na to gledati. Taj osećaj ostaje sa mnom. I nikada se neće promeniti. Znam da si živela tako da zaslužuješ mir i spokoj na boljem mestu. Idi anđelima, koje si zaslužila. Živećeš večno kroz svoju djecu, unuke i praunuke. Meni ostaje da verujem da ću te ponovo zagrliti i čuti tvoj mili glas kako mi govori: 'Čuvaj se, moj Mile'", napisao je Dodik.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 24, 2026