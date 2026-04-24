Katastrofa! Novak Đoković u zavojima pred Rolan Garos

Novak Đoković još uvek nije odlučio da li će se pojaviti na mastersu u Rimu.

Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Srbin je preskočio sve dosadašnje turnire na šljaci i najavio siguran dolazak na Rolan Garos. A do tada Novak se polako vraća u formu...Trenira Srbin svakog dana, i trudi se da se oporavi od neugodne povrede ramena.

Jedan snimak sa treninga je baš zabrino navijače našeg asa. Nole je na sebi imao nekoliko bandaža... Nosi je istu za rame, ali i za ruku. Navijačima srpskog tenisera nije bilo drago što to vide...

- Novače, nemoj da ideš u Rim (turnir pre Rolan Garosa) molim te - jedan je od komentara koji se u nekoliko navrata pojavljuje.

Novak's @DjokerNole recent practice in Marbella. The arm sleeve and shoulder brace on him again😟 Hope his team can fix it before RG.



Don't go to Rome⚠️🙄🙏🙏#Djokovic — NovakAnalysis (@NovakAnalysis) April 24, 2026

Podsećanja radi, Novak Đoković je nedavno otkrio u kakvom je stanju.

- Treniram kako bih bio spreman da igram u Rimu. Ne mogu ništa da prognoziram, sve zavisi kako će se stanje sa mojom povredom odvijati, ali za Rolan Garos ću biti spreman - izjavio je Đoković.

Prethodni dani će pokazati da li će se Nole pojaviti u Rimu, ali svakkao nadamo se njegovom najboljem izdanju na Rolan Garosu.

