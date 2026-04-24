Jezive slike izgladnelih vojnika obišle svet: Kijev priznao propuste, oglasilo se Ministarstvo odbrane (FOTO/VIDEO)

PRIZNANjE je usledilo nakon interne istrage pokrenute zbog snažne reakcije javnosti na slike pripadnika 2. mehanizovane bojne 14. zasebne mehanizovane brigade.

Ukrajinska vojska priznala je ozbiljne logističke propuste na kupjanskom frontu i smenila više komandanata, nakon što su se internetom proširile fotografije izgladnelih vojnika.

Priznanje je usledilo nakon interne istrage pokrenute zbog snažne reakcije javnosti na slike pripadnika Druge mehanizovane bojne, 14. zasebne mehanizovane brigade.

- Momci su na položajima bez hrane i vode. Zapovedništvo ne reaguje. Borci od gladi gube svest i piju kišnicu. Problema ima i s komunikacijom - stajalo je u objavi na društvenim mrežama uz fotografije vojnika.

The Ukrainian General Staff has admitted deteriorating conditions near Kupyansk and fired the commanders of the 14th Brigade and 10th Corps following leaked photos showing frontline troops without food or… — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 24, 2026

Generalštab: Ruski udari otežali snabdevanje

U službenom saopštenju Generalštabs ukrajinskih oružanih snaga naveo je da su ruski udari na prelaze preko reke Oskil značajno otežali snabdevanje jedinica koje deluju kod grada Kupjanska u Harkovskoj oblasti.

- Sistemski neprijateljski vazdušni i raketni udari na prelaze preko reke Oskil značajno su zakomplikovali logističku podršku našim jedinicama na tom području - stoji u saopštenju.

Prema navodima zvaničnika, jedinice na tom području sada se snabdevaju plovilima i teškim bespilotnim letelicama. Reč je o privremenom, ali rizičnom i ograničenom rešenju, budući da ruske snage i dalje ciljaju pravce kojima se Ukrajinci snabdevaju.

‼️🇺🇦🇷🇺 The General Staff of the Armed Forces of Ukraine announced the "complication" of the situation in the Kupyansk area and dismissed the commanders of the 14th brigade and the 10th corps



▪️This happened after the publication of photos of Ukrainian soldiers who were left on… pic.twitter.com/AxvLtksaS4 — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) April 24, 2026

Priznati i unutrašnji propusti, smenjeni komandanti

Međutim, vojska je osim spoljnog pritiska ukazala i na unutrašnje propuste.

Prema Generalštabu, komanda 14. brigade nije tačno izveštavala o stanju na terenu, što je doprinelo gubitku položaja igreškama u pružanju podrške jedinicama. Potvrđen je i problem sa snabdevanjem hranom na jednom položaju, što se podudara s ranijim izvešćima da su vojnici proveli i do 17 dana bez dovoljno hrane i vode.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine announced the replacement of the 14th Separate Mechanized Brigade’s commander following public complaints from soldiers regarding systematic shortages of food and water on the Kupyansk front.https://t.co/3hk5cBYeDQ — Hromadske Int. (@Hromadske) April 24, 2026

Zbog svega navedenog, zapovednik 14. brigade je smenjen, a zapovednik 10. armijskog korpusa je degradiran.

Istraga je i dalje u toku.

Oglasilo se i ministarstvo

Ukrajinsko ministarstvo odbrane reagovalo je na navode na društvenim mrežama o tome da su vojnici 14. posebne mehanizovane brigade ostavljeni bez hrane i vode, i saopštilo da komandant te brigade kontroliše situaciju i nastoji da reši nastale probleme u snabdevanju, preneli su danas ukrajinski mediji.

- Do ovakve situacije ne bi trebalo da dođe, ali stanje na raznim linijama fronta može ponekada da bude kritično. Komanda brigade i korpusa je u kontaktu sa porodicama vojnika - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

(Espreso/Tanjug)

