Hladan tuš za blokadere: Venecijanska komisija konačno dala svoje mišljenje, pa pozdravila ono što su oni najviše kritikovali

В.Н.

24. 04. 2026. u 13:26

VENECIJANSKA komisija objavila je danas ekspertsko mišljenje o setu pravosudnih zakona usvojenih u Nardonoj skupštini 28. januara 2026. godine

Milutin Labudović

Danas je Venecijanska komisija, na zahtev predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, objavila ekspertsko mišljenje na izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava, koje je Narodna skupština usvojila 28. januara 2026. godine.

Najvažnije je istaći da je, u svom ekspertskom mišljenju, Venecijanska komisija pozdravila upravo ono što su blokaderi i mediji koji ih podržavaju najviše kritikovali i napadali – a to je da o upućivanju tužilaca više ne odlučuje vrhovni javni tužilac, odnosno Zagorka Dolovac, već Visoki savet tužilaštva!

U svom mišljenju, Venecijanska komisija je navela i da prepoznaje legitimnost ciljeva vlasti — unapređenje efikasnosti i jasnoće pravnog sistema, i samim tim, da prihvata prenos nadležnosti za odlučivanje o privremenim upućivanjima na Visoki savet tužilaštva, kao telo koje može obezbediti objektivno i transparentno upravljanje kadrovima u tužilaštvu.

Upravo ovu, ključnu uzmenu, blokaderi su navodili kao način na koji vlasti pokušavaju da utiču na istrage i opstruišu pravdu, dok su sada dobili odgovor da rešenje koje je uvedeno tzv. „Mrdićevim zakonima“ ono koje umnogome dodatno obezbeđuje i garantuje samostalnost tužilaštva i efikasnost u istragama.

Pored ovoga, u svom ekspertskom mišljenju Venecijanska komisija se pozitivno osvrnula na još neka rešenja, kao što je dazakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji, ali i da, iako mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, jeste važno zakonima uvesti izuzetke u ograničenim slučajevima.

Pored ovoga, u ekspertskom mišljenju Venecijanske komisije date su dodatne preporuke za unapređenje seta pravosudnih zakona. 

Konačno, Venecijanska komsija poručuje i da prima k znanju i pozdravlja spremnost vlasti Republike Srbije da preduzmu potrebne korake radi sprovođenja ovih preporuka i ostaje na raspolaganju za dalju pomoć, uključujući ocenu budućih nacrta zakonskih izmena.

Sve u svemu, ključnu izmenu uvedenu tzv. „Mrdićevim zakonima“ Venecijanska komisija je pozdravila, kao i spremnost vlasti da nastave konstruktivnu saradnju koja datira još iz vremena izmena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa.

Bosanka u Nemačkoj našla 4.000 evra u šefovoj kancelariji: Noge mi se odsekle! Dirljiv rasplet, priča će vas rasplakati
"Neka bude jedan idiot manje u Hrvatskoj": Margetić Bakira optužio da je ubica, potukao se na sajmu, a ovako ga je novinarka razotkrila

