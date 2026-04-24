Hladan tuš za blokadere: Venecijanska komisija konačno dala svoje mišljenje, pa pozdravila ono što su oni najviše kritikovali
VENECIJANSKA komisija objavila je danas ekspertsko mišljenje o setu pravosudnih zakona usvojenih u Nardonoj skupštini 28. januara 2026. godine
Danas je Venecijanska komisija, na zahtev predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, objavila ekspertsko mišljenje na izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava, koje je Narodna skupština usvojila 28. januara 2026. godine.
Najvažnije je istaći da je, u svom ekspertskom mišljenju, Venecijanska komisija pozdravila upravo ono što su blokaderi i mediji koji ih podržavaju najviše kritikovali i napadali – a to je da o upućivanju tužilaca više ne odlučuje vrhovni javni tužilac, odnosno Zagorka Dolovac, već Visoki savet tužilaštva!
U svom mišljenju, Venecijanska komisija je navela i da prepoznaje legitimnost ciljeva vlasti — unapređenje efikasnosti i jasnoće pravnog sistema, i samim tim, da prihvata prenos nadležnosti za odlučivanje o privremenim upućivanjima na Visoki savet tužilaštva, kao telo koje može obezbediti objektivno i transparentno upravljanje kadrovima u tužilaštvu.
Upravo ovu, ključnu uzmenu, blokaderi su navodili kao način na koji vlasti pokušavaju da utiču na istrage i opstruišu pravdu, dok su sada dobili odgovor da rešenje koje je uvedeno tzv. „Mrdićevim zakonima“ ono koje umnogome dodatno obezbeđuje i garantuje samostalnost tužilaštva i efikasnost u istragama.
Pored ovoga, u svom ekspertskom mišljenju Venecijanska komisija se pozitivno osvrnula na još neka rešenja, kao što je dazakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji, ali i da, iako mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, jeste važno zakonima uvesti izuzetke u ograničenim slučajevima.
Pored ovoga, u ekspertskom mišljenju Venecijanske komisije date su dodatne preporuke za unapređenje seta pravosudnih zakona.
Konačno, Venecijanska komsija poručuje i da prima k znanju i pozdravlja spremnost vlasti Republike Srbije da preduzmu potrebne korake radi sprovođenja ovih preporuka i ostaje na raspolaganju za dalju pomoć, uključujući ocenu budućih nacrta zakonskih izmena.
Sve u svemu, ključnu izmenu uvedenu tzv. „Mrdićevim zakonima“ Venecijanska komisija je pozdravila, kao i spremnost vlasti da nastave konstruktivnu saradnju koja datira još iz vremena izmena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa.
Preporučujemo
Vujić: Skupština Srbije danas šalje odgovor na mišljenje Venecijanske komisije
21. 04. 2026. u 09:30
Petrov o stavu Venecijanske komisije: Očekujem da mišljenje bude stručno i neutralno
20. 04. 2026. u 11:25
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Milanović iznenadio sve: "Hrvatska nema neprijatelja - osim Srbije! EU se pretvara u ratni projekat"
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović poručio je da njegova zemlja nema neprijatelja osim Srbije, i upozorio da se Evropska unija sve više udaljava od mirovnog projekta i jača procese naoružavanja, uz ograničen uticaj manjih država.
24. 04. 2026. u 11:29
Komentari (0)