Politika

Vučić saopštio sjajne vesti: Sa ponosom saopštavam da smo upravo podelili 6.645 kredita za mlade za kupovinu stana (VIDEO)

В. Н.

24. 04. 2026. u 11:18

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se građanima putem video-poruke na svom Instagram nalogu.

Вучић саопштио сјајне вести: Са поносом саопштавам да смо управо поделили 6.645 кредита за младе за куповину станa (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Poštovani građani, sa ponosom i iskrenim zadovoljstvom vam saopštavam da smo upravo podelili 6.645 kredita za mlade, za kupovinu stanova. Kada smo krenuli sa tom idejom, ljudima je, posebno mladim, to izgledalo kao neverovatna stvar, kao stvar do koje se teško dolazi, kao nešto što država ne može da ispuni. Mi smo već sada, pre maja meseca, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao država garantovali i davali, i moj predlog Vladi Srbije i ljudima koji donose odluke, i verujem da će ga prihvatiti, je da povećaju iznos za ovu godinu za još 300 miliona evra, da prihvatimo još hiljade mladih ljudi koji na taj način rešavaju svoje ključno životno pitanje. I u vezi sa tim, a tiče se Porodičnog zakona koji se nalazi na javnoj raspravi, dobro je da imamo demokratsku i otvorenu raspravu. Voleo bih da ima manje predrasuda i sujeverja u toj raspravi, ali molim predlagače i Vladu da dobro saslušaju i pažljivo saslušaju sve primedbe i kritike koje dolaze, ne samo od stručne javnosti, već i od običnih ljudi koji vole svoje porodice, vole svoju decu i ne bi da im porodica na bilo koji način bude ugrožena. U svakom slučaju, kao predsednik Republike doneću i konačnu odluku potpisivanjem ili nepotpisivanjem tog zakona, ali molim da i pre nego što do toga dođe Vlada dobro razmotri sve primedbe i da, baš ovako kako bi trebalo da se odigrava politički život u otvorenoj, javnoj i argumentovanoj raspravi, dođemo do najboljih zaključaka za budućnost naše zemlje, a Srbija je naša porodica - kazao je predsednik Vučić.

On je uz video ostavio i kratak opis:

- Ne znam šta bih napisao ispod ovoga, ali vas molim da poslušate. Nisam smarao...

Bosanka u Nemačkoj našla 4.000 evra u šefovoj kancelariji: "Noge mi se odsekle!" Dirljiv rasplet, priča će vas rasplakati

24. 04. 2026. u 10:37

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

23. 04. 2026. u 15:50

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!