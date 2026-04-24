Kakav potez Novaka Đokovića! Ceo svet bruji o onome šta je Srbin uradio navijaču Karlosa Alkaraza (VIDEO)

24. 04. 2026. u 06:51

NOVAK Đoković i Karlos Alkaraz su trenutno na prinudnom odmoru, ne igraju masters u Madridu i ceo teniski svet strahuje da li će se pojaviti na Rolan Garosu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Ali, to ih ne sprečava da budu aktivni van terena. Naročito, srpski teniser koji je usrećio jednog dečaka i naterao čak i Španca da se javi. O čemu se zapravo radi?

Naime, sve je počelo kada je osvanuo snimak malog dečaka po imenu Aleks, koji je dobio izazov od svog oca - da klip dođe do 10 miliona lajkova i da isti komentariše Karlos Alkaraz.

Delovalo je da će zadatak za malog dečaka biti nemoguće ispuniti, a onda se javio Novak Đoković:

- Da li moj komentar malo pomaže - napisao je Đoković i kratkim komentarom dečaku doneo neviđenu sreću.

To se moglo videti i po tome na koji način se zahvalio Aleksov otac, koji je i sam bio van sebe posle komentara na klipu, na kojem sam Novak uopšte nije bio spomenut, ali to je odlika najvećih svih vremena.

- Vau! Ovo je neočekivan obrt! Neverovatno! Moj sin je presrećan sada. Hvala ti, Novače. Hvala ti što si tako ljubazan prema deci. To im mnogo znači. P.S. Odleteću bilo gde da snimim ceo intervju sa tobom i Aleksom! Tata! - odgovorio je on.

Na kraju, stigao je i šaljiv komentar Alkaraza, koji je još jednom pokazao koliko poštuje Đokovića.

- Trebalo bi da bude dovoljno, ali evo me za svaki slučaj - rekao je Alkaraz.

Tako su dva velika rivala usrećila jednog malog dečaka. 

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Fudbal

0 16

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!