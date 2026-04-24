Na blokadu Kalinjingrada - atomski odgovor! Britanci na manevrima u oblasti Baltičkog mora pripremaju severnoevropske zemlje za sukob sa RF

Pod rukovodstvom Velike Britanije ujedinjene snage Danske, Estonije, Finske, Islanda, Letonije, Litvanije, Holandije, Norveške i Švedske na zajedničkim manevrima vežbaju scenario morske blokade kao i mogućeg zauzimanja Kalinjingradske oblasti. To je postala uobičajena praksa manevara u sklopu pojačane aktivnosti NATO u regionu Baltika.

На блокаду Калињинграда - атомски одговор! Британци на маневрима у области Балтичког мора припремају северноевропске земље за сукоб са РФ

Izjavio je ovo zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Objasnio je da se ne radi o pojedinačnim epizodama, već je to praksa u kojoj se modeliraju različite varijante vojnih događaja. Ove zemlje vežbaju operativno reagovanje u oblasti Severnog Atlantika, Baltičkog mora i krajnjeg severa.

Sve te aktivnosti su deo znatno šire politike NATO čiji je cilj da ojača pozicije na istočnom krilu. NATO, po mišljenju Gruška, ciljano se ide ka povećanju konfrontacije u tom regionu.

Sukob 2030. godine?

ČLAN komiteta za odbranu ruskog parlamenta Andrej Kolesnik upozorava da pokušaji članica NATO da blokiraju Kalinjingrad mogu da dovedu do svetskog rata. Najveće evropske zemlje nemaju sada snage da ratuju protiv Rusije, jer su im vojna skladišta gotovo prazna, zbog slanja pomoći Ukrajini, a i broj vojnika im je mali, pa govore da se za eventualni sukob treba pripremiti do 2030. 

O širenju vojne aktivnosti NATO u Evropi pišu i zapadni mediji koji tvrde da je posle 2022. povećan kontingent vojnika i vojne tehnike u Istočnoj Evropi, kao i broj manevara, posebno na Baltiku. Cilj tih manevara je i uvežbavanje bržeg prebacivanja vojske iz drugih zemalja u taj region.

A u julu je komandant kopnenih snaga NATO general Kristofer Donahju izjavio da je napravljen plan za neutralizaciju odbrambenog potencijala ruskih snaga u Kalinjingradskoj oblasti, u skladu sa koncepcijom da se Rusija zadrži na istočnom krilu NATO. Za poboljšanje logistike moraju se proširiti luke i aerodromi i pojačati mostovi kako bi se mogla kretati teška oklopna vozila.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta govorio da bi pokušaji blokade Kalinjingradske oblasti doveli do neviđene eskalacije:

- Svi pokušaji blokade će biti radikalno neutralizovani.

Putinov savetnik Nikolaj Patrušev, predsednik Morskog kolegijuma Rusije, rekao je da će Rusija, u slučaju pokušaja blokade ili zauzimanja Kalinjingradske oblasti, reagovati u okvirima svoje vojne doktrine, uključujući i primenu atomskog oružja. U više navrata je Putin objašnjavao da, u slučaju sukoba sa zemljama NATO, Rusija neće ratovati kao protiv Ukrajine. Biće primenjena drugačija taktika i strategija, uz korišćenje najopasnijeg oružja.

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!
Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 15:50

Rusija raznela Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica
Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

23. 04. 2026. u 13:30

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU: Treći američki nosač aviona stigao blizu Irana, iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama
uživoKRIZA NA BLISKOM ISTOKU: Treći američki nosač aviona stigao blizu Irana, iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama

PRIMIRJE u Libanu produženo je za tri nedelje nakon što su se izraelski i libanski predstavnici sastali u Beloj kući. Sukob između Izraela i Hezbolaha je među ključnim tačkama spoticanja u mirovnim naporima SAD i Irana. Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je odbio da da vremenski okvir za rešavanje rata u Iranu.

24. 04. 2026. u 07:30 >> 08:08

Rusija raznela Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica

Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"