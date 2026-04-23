Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
- Razgovarao sam sa ministrom Vujićem, rekao mi je da je veoma teško, da su ga doneli u ležećem položaju sa krevetom. Da se nalazi u vrlo lošem stanju. Ne razumem zašto nekom ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije, ali da li sam posebno začuđen nisam - rekao je Vučić.
BONUS VIDEO: Vučić na ceremoniji otvaranja vidikovca na Kuli Beograd
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
