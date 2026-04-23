Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora

U trenutku kada Brisel i zapadne prestonice ne propuštaju priliku da drugima drže lekcije o slobodi govora, iz Austrije stiže primer koji otvara ozbiljno pitanje – gde se završava zaštita javnog reda, a gde počinje kažnjavanje mišljenja? U Lincu je 37-godišnji muškarac iz Graca osuđen na tri meseca uslovne zatvorske kazne zato što je na Fejsbuku, ispod fotografije apsolventkinja škole za zdravstvenu negu, od kojih su neke nosile maramu, napisao: „Onu sa maramom politi benzinom i baciti šibicu“. Sud je takvu poruku okvalifikovao kao podsticanje na mržnju prema austrijskom Krivičnom zakoniku (§ 283 StGB – Verhetzung), a presuda je odmah postala pravosnažna.