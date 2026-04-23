Politika

Vučić čestitao Dan Vojske Srbije: Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje

V.N.

23. 04. 2026. u 09:08

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Vojske Srbije ministru odbrane Bratislavu Gašiću, načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu Milanu Mojsiloviću i svim pripadnicima Vojske Srbije i istakao da Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje, simbol snage države i oslonac svim građanima.

Вучић честитао Дан Војске Србије: Војска Србије данас представља снажан и поуздан стуб сигурности и мира наше земље

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

 - Povodom 23. aprila, Dana Vojske Srbije, upućujem iskrene čestitke svim pripadnicima naše vojske, uz duboko poštovanje za vašu obučenost, disciplinu, hrabrost i posvećenost. Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje, simbol snage države i oslonac svim građanima. Stepen obučenosti, profesionalizam i spremnost da se efikasno odgovori na savremene bezbednosne izazove, svakodnevno potvrđujete kako u izvršavanju svakodnevnih zadataka u zemlji, tako i u međunarodnim misijama i zajedničkim vežbama - navodi se u čestitki predsednika Srbije.

Vučić je dodao da Republika Srbija ostaje posvećena daljem razvoju i jačanju vojske, svesna njenog ključnog značaja za bezbednost, stabilnost i napredak države. Istakao je da Srbija kontinuiranim ulaganjima u opremanje, infrastrukturu, obuku i unapređenje materijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije pokazuje trajno opredeljenje ka snažnijem i efikasnijem sistemu odbrane, kao i stvaranju boljih uslova za život i profesionalni razvoj.

 - Čestitam vam praznik uveren da ćemo, čuvajući ono što nas je kroz istoriju oblikovalo i oslanjajući se na znanje, savremene standarde i modernizaciju, nastaviti da gradimo snažnu Vojsku Srbije u interesu države i budućih generacija. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!- naveo je Vučić u čestitki povodom Dana Vojske Srbije.

Dan Vojske Srbije obeležava se 23. aprila, u znak sećanja na dan kada je 1815. godine podignut Drugi srpski ustanak, koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske.

(Tanjug)

Drugi pišu

Pročitajte više

Najzgodnija prevarantkinja 21. veka donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
Tenis

0 10

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

Samoubistvo supersile: Poznati istoričar surovo opisao Trampovo vođenje SAD
Svet

0 0

"Samoubistvo supersile": Poznati istoričar surovo opisao Trampovo vođenje SAD

SLAVNI američki istoričar Timoti Šnajder gostovao je na Si En Enu kod Kristijane Amanpur, gde je bez rukavica analizirao prvu godinu mandata Donalda Trampa. Šnajder, stručnjak za autoritarne režime, objasnio je svoj koncept "samoubistva supersile", tvrdeći da SAD svesno povlači poteze koji državu čine drastično slabijom nego što bi trebalo da bude.

23. 04. 2026. u 09:20

