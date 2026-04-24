Nezapamćen teniski spektakl! Rafel Nadal ponovo na terenu, a kad se pojavio sudija svi su zanemeli

KAKAV spektakl!

Photo> PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, u toku je masters turnir u Madridu, a ono što je posebno privuklo pažnju je to da se čuveni stadion "Santijago Bernabeu" pretvorio u trening mesto za sve tenisere koji učestvuju na takmičenju u prestonici Španije.

Ali, jedan "meč" na čuvenom stadionu je privukao pažnju. Rafael Nadal se vratio na teren i zaigrao dubl sa Tibom Kurtoom, golmanom Real Madrida, dok su na drugoj strani bili Janik Siner u paru sa Džudom Belingenom.

Međutim, ono što je posebno iznenadilo sve je to što se u sudijskoj stolici našao Florentino Perez - prvi čovek Real Madrida.

😳 ¡Parece IA... pero ES REAL!



🎾 Partido de tenis entre Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois... y con Florentino de juez de silla.



Vía 'mutua madrid open' pic.twitter.com/MWPCOqrqy4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 23, 2026