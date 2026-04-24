Tenis

Nezapamćen teniski spektakl! Rafel Nadal ponovo na terenu, a kad se pojavio sudija svi su zanemeli

Марко Паунић
Marko Paunić

24. 04. 2026. u 07:40

KAKAV spektakl!

Photo> PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, u toku je masters turnir u Madridu, a ono što je posebno privuklo pažnju je to da se čuveni stadion "Santijago Bernabeu" pretvorio u trening mesto za sve tenisere koji učestvuju na takmičenju u prestonici Španije. 

Ali, jedan "meč" na čuvenom stadionu je privukao pažnju. Rafael Nadal se vratio na teren i zaigrao dubl sa Tibom Kurtoom, golmanom Real Madrida, dok su na drugoj strani bili Janik Siner u paru sa Džudom Belingenom. 

Međutim, ono što je posebno iznenadilo sve je to što se u sudijskoj stolici našao Florentino Perez - prvi čovek Real Madrida. 

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

Ovacije za Špansku pitu: Irfan Mensur i Fondacija Mozzart pronašli recept za uspeh

