Nezapamćen teniski spektakl! Rafel Nadal ponovo na terenu, a kad se pojavio sudija svi su zanemeli
KAKAV spektakl!
Naime, u toku je masters turnir u Madridu, a ono što je posebno privuklo pažnju je to da se čuveni stadion "Santijago Bernabeu" pretvorio u trening mesto za sve tenisere koji učestvuju na takmičenju u prestonici Španije.
Ali, jedan "meč" na čuvenom stadionu je privukao pažnju. Rafael Nadal se vratio na teren i zaigrao dubl sa Tibom Kurtoom, golmanom Real Madrida, dok su na drugoj strani bili Janik Siner u paru sa Džudom Belingenom.
Međutim, ono što je posebno iznenadilo sve je to što se u sudijskoj stolici našao Florentino Perez - prvi čovek Real Madrida.
