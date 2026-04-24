Domagoj Margetić urlao iz petnih žila: Napravio skandal kad mu je obaveštajac otkrio da Vučić nije bio deo "Sarajevo safarija" (VIDEO)

В.Н.

24. 04. 2026. u 13:38

DOMAGOJ Margetić, hrvatski novinar koji je lažno optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je učestvovao u "Sarajevo safariju", predstavio je danas svoju "knjigu" u glavnom gradu BiH.

Nakon promocije Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo Safari" i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome.

Subašić je Margetića optužio da opstruira istragu.

- Kažete da se 30 godina bavite ovim slučajem. Ja se bavim od 1993. godine - rekao je Subašić, na šta mu je Margetić rekao da se onda "loše time bavio".

- Takvi kao vi ste sve zabrljali, zato slučaj nije procesuiran - rekao je Margetić.

Subašić mu je uzvratio da će takvi kao Margetić dovesti do toga da ovaj slučaj padne na sudu, zbog falsifikata.

- Znate kakav ste vi bili obaveštajac? Dupe u kancelariji - počeo je da viče Domagoj Margetić.

On je optužio Subašića da "vadi Vučića", zato što je javno saopštio da predsednik Srbije nema nikakve veze sa takozvanim "Sarajevo safarijem".

Margetić je potom počeo da urla: "Makni se od mog štanda", i zvao je obezbeđenje, na šta mu je Subašić uzvratio da mu može preporučiti dobrog specijalistu psihijatrije.

- Hoćeš da ga ja maknem! Makni ga sa štanda, odmah - nastavio je da urla Margetić, i rekao Subašiću da je "lažljivo smeće".

- Ti si budala - kratko mu je uzvratio Subašić na kraju.

Podsećamo, "Sarajevo Safari", urbana legenda iz perioda ratne opsade tog grada sa monstruoznim detaljima o organizovanju ubijanja ljudi iz snajpera, iskorišćena je za pokušaj ne samo pukog diskreditovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već i za njegovu političko-medijsku kriminalizaciju i personalizovanu demonizaciju.

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!
Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 15:50

Neka bude jedan idiot manje u Hrvatskoj: Margetić Bakira optužio da je ubica, potukao se na sajmu, a ovako ga je novinarka razotkrila
"Neka bude jedan idiot manje u Hrvatskoj": Margetić Bakira optužio da je ubica, potukao se na sajmu, a ovako ga je novinarka razotkrila

INA Vukić, australijska psihološkinja, novinarka i publicistkinja hrvatskog porekla, objavila je 2012. godine na svom sajtu tekst o hrvatskom novinaru Domagoju Margetiću, koji je lažno optužio predsednika Aleksandra Vučića da je učestvovao u ljudskim safarijima u Sarajevu, a čija promocija knjige je održana danas u Sarajevu.

24. 04. 2026. u 15:02

"Vratiće vam se kao bumerang..." Rusi upozoravaju Evropsku uniju i najavljuju odgovor

