Domagoj Margetić urlao iz petnih žila: Napravio skandal kad mu je obaveštajac otkrio da Vučić nije bio deo "Sarajevo safarija" (VIDEO)
DOMAGOJ Margetić, hrvatski novinar koji je lažno optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je učestvovao u "Sarajevo safariju", predstavio je danas svoju "knjigu" u glavnom gradu BiH.
Nakon promocije Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo Safari" i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome.
Subašić je Margetića optužio da opstruira istragu.
- Kažete da se 30 godina bavite ovim slučajem. Ja se bavim od 1993. godine - rekao je Subašić, na šta mu je Margetić rekao da se onda "loše time bavio".
- Takvi kao vi ste sve zabrljali, zato slučaj nije procesuiran - rekao je Margetić.
Subašić mu je uzvratio da će takvi kao Margetić dovesti do toga da ovaj slučaj padne na sudu, zbog falsifikata.
- Znate kakav ste vi bili obaveštajac? Dupe u kancelariji - počeo je da viče Domagoj Margetić.
On je optužio Subašića da "vadi Vučića", zato što je javno saopštio da predsednik Srbije nema nikakve veze sa takozvanim "Sarajevo safarijem".
Margetić je potom počeo da urla: "Makni se od mog štanda", i zvao je obezbeđenje, na šta mu je Subašić uzvratio da mu može preporučiti dobrog specijalistu psihijatrije.
- Hoćeš da ga ja maknem! Makni ga sa štanda, odmah - nastavio je da urla Margetić, i rekao Subašiću da je "lažljivo smeće".
- Ti si budala - kratko mu je uzvratio Subašić na kraju.
Podsećamo, "Sarajevo Safari", urbana legenda iz perioda ratne opsade tog grada sa monstruoznim detaljima o organizovanju ubijanja ljudi iz snajpera, iskorišćena je za pokušaj ne samo pukog diskreditovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već i za njegovu političko-medijsku kriminalizaciju i personalizovanu demonizaciju.
Muslimanski safari na Vučića: Margetić u Sarajevu opet širi laži o predsedniku Srbije
24. 04. 2026. u 11:42
Vučić putuje u Francusku: Predsednik na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici
24. 04. 2026. u 08:49
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Milanović iznenadio sve: "Hrvatska nema neprijatelja - osim Srbije! EU se pretvara u ratni projekat"
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović poručio je da njegova zemlja nema neprijatelja osim Srbije, i upozorio da se Evropska unija sve više udaljava od mirovnog projekta i jača procese naoružavanja, uz ograničen uticaj manjih država.
24. 04. 2026. u 11:29
