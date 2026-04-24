Tragedija: Bivši reprezentativac preminuo na treningu!
Nije mu bilo spasa.
Kako javljaju nigerijski mediji, Majkl Eneramo je kolabirao i preminuo tokom treninga, a pokušaji da se reanimira bili su neuspešni.
Iskusni napadač (40) upisao je deset mečevaza reprezentaciju Nigerije i dao tri gola.
Eneramo je igrao za Lobi Stars u nigerijskoj Premijer ligi (NPFL), pre nego što je otišao u inostranstvo i potpisao za tuniskog velikana Esperans.
Potom je branio boje USM Algera, Al Šababa iz Saudijske Arabije, a najveći deo je proveo u Turskoj. Tamo je oblačio dresove Sivasa, Bešiktaša, Karabuka, Bašakšehira i Manise u periodu od 2010. do 2017. godine.
Takođe je igrao i za Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, a karijeru je završio u ekipi Turk Očagi Limasol iz turskog dela Kipra.
BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida
Radonjić u problemu: Rastanak sa Zvezdom izvestan, ali...
24. 04. 2026. u 13:42
Tragedija za srpski tenis: Ovako nešto se dugo nije desilo!
24. 04. 2026. u 13:51
Napoli ne odustaje od titule: Kremoneze nikada nije slavio na ovog gostovanju
NAPOLI u 35. kolu Serije A dočekuje Kremoneze na stadionu „Dijego Armando Maradona“, u meču koji za domaćina ima imperativ pobede. Ekipa Antonija Kontea želi da odloži moguću šampionsku proslavu Intera i ostane u trci bar još jedno kolo. Ipak, posle nedavnih kikseva, titula je sve dalja.
24. 04. 2026. u 08:19
Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.
23. 04. 2026. u 20:00
Milanović iznenadio sve: "Hrvatska nema neprijatelja - osim Srbije! EU se pretvara u ratni projekat"
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović poručio je da njegova zemlja nema neprijatelja osim Srbije, i upozorio da se Evropska unija sve više udaljava od mirovnog projekta i jača procese naoružavanja, uz ograničen uticaj manjih država.
24. 04. 2026. u 11:29
