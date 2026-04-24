Tragedija: Bivši reprezentativac preminuo na treningu!

Nije mu bilo spasa.

Kako javljaju nigerijski mediji, Majkl Eneramo je kolabirao i preminuo tokom treninga, a pokušaji da se reanimira bili su neuspešni.

Iskusni napadač (40) upisao je deset mečevaza reprezentaciju Nigerije i dao tri gola.

Eneramo je igrao za Lobi Stars u nigerijskoj Premijer ligi (NPFL), pre nego što je otišao u inostranstvo i potpisao za tuniskog velikana Esperans.

Potom je branio boje USM Algera, Al Šababa iz Saudijske Arabije, a najveći deo je proveo u Turskoj. Tamo je oblačio dresove Sivasa, Bešiktaša, Karabuka, Bašakšehira i Manise u periodu od 2010. do 2017. godine.

Takođe je igrao i za Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, a karijeru je završio u ekipi Turk Očagi Limasol iz turskog dela Kipra.

