Tragedija: Bivši reprezentativac preminuo na treningu!

24. 04. 2026. u 14:59

Nije mu bilo spasa.

Трагедија: Бивши репрезентативац преминуо на тренингу!

Foto: Kiyoshi Takahase Segundo / Panthermedia / Profimedia

Kako javljaju nigerijski mediji, Majkl Eneramo je kolabirao i preminuo tokom treninga, a pokušaji da se reanimira bili su neuspešni.

Iskusni napadač (40) upisao je deset mečevaza reprezentaciju Nigerije i dao tri gola.

Eneramo je igrao za Lobi Stars u nigerijskoj Premijer ligi (NPFL), pre nego što je otišao u inostranstvo i potpisao za tuniskog velikana Esperans.

Potom je branio boje USM Algera, Al Šababa iz Saudijske Arabije, a najveći deo je proveo u Turskoj. Tamo je oblačio dresove Sivasa, Bešiktaša, Karabuka, Bašakšehira i Manise u periodu od 2010. do 2017. godine.

Takođe je igrao i za Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, a karijeru je završio u ekipi Turk Očagi Limasol iz turskog dela Kipra.

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!
Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 15:50

Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

23. 04. 2026. u 13:30

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

