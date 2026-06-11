Tri borbene grupe 58. odvojene motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine napustile su svoje položaje na periferiji naselja Kazačja Lopanj na harkovskom pravcu, saopštili su za RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

"Na severnim obodima naselja Kazačja Lopanj tri borbene grupe 58. motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine pobegle su sa svojih položaja. Prilikom povlačenja, ukrajinski vojnici su digli u vazduh podrume u kojima su se nalazili posmrtni ostaci njihovih saboraca", izjavio je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, ruske jurišne jedinice nastavljaju ofanzivna dejstva u rejonu ovog naselja, koje se smatra jednim od važnih logističkih čvorišta ukrajinskih snaga na harkovskom pravcu.

U Harkovskoj i Sumskoj oblasti deluju ruske jedinice trupa "Zapad" i "Sever". Tokom protekla 24 časa, protivnik je u zoni njihove odgovornosti izgubio oko 440 vojnika, četiri oklopna vozila, 35 automobila, dve samohodne artiljerijske jedinice "gvozdika", jednu stanicu za radio-elektronsku borbu i dva radara.

(RT Balkan)