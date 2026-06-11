VUČIĆ SA LIN DANOM: Ponosan sam što Srbija može da ugosti najvećeg šampiona svih vremena i što će biti promoter Ekspa (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Vučić dočekao Dana

- Nema šta nije osvojio - rekao je Vučić novinarima dok se rukovao sa Danom.

Lin je istao kako je prvi put u Srbiji, a Vučić je rekao da je ponosan što Srbija može da ugosti najvećeg šampiona svih vremena.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Napomenuo je da je tokom posete Šnagaju, Lin Dan bio jedini čovek to jeste sportista za koga su svi živi čuli.

- Hvala vam na lepim rečima - rekao je Lin.

Predsednik je poručio da je jedan čovek bio iznenađen time da će Dan doći u Beograd.

- To je moje zadovoljstvo i čast - rekao je Dan.

- Srećni smo što ćemo promovisati Ekspo, to je velika prilika za nas da prikažemo Srbiju u najboljem svetlu, teme su muzika i igra, i zato vam hvala što ste pristali da zajedno sa nama promovišete - kaže Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

- Mi smo ponosi na naše odnose sa Kinom, i nisam znao da ste vi u svim delovima Azije toliko popularni. Dakle sa Malezije, Tajlanda, Indije svi znaju sve o vama isto kao i u Kini - kazao je predsednik.

- Koliko dnevno se trenira da budete najbolji svih vremena? Da osvojite sve olimpijske i svetske titule - upitao je predsednik Dana, na šta mu je on rekao da svaki dan treba da se posveti najmanje 6 sati treningu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

- Imao sam sreću da u karijeri nisam doživeo povredu - rekao je Dan, i dodao da je to tako kod svakog sportiste, na šta je predsednik dodao "ma gde kod svakog, da naši ovi iz fudbala treniraju 6 sati gde bi im kraj bio".

Taj sport traži brzinu, kondiciju, mentalnu posvećenost rekao je Vučić, te dodao da je dolazak Dana veliki podstrek za našu omladinu u Srbiji.

- Svi čekaju samo da ga vide - rekao je Vučić.

- Jel' ima samo jedan reket ili dva? Da ga pobedim? - upitao je Vučić kroz šalu.

Prevodilac je istakla da je ipak reč o jednom i da je to poklon za predsednika Vučića.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

- Ja bih ovo promašio sto puta - našalio se predsednik, te je zatražio lopticu da pokaže svoje umeće.

- Promašio bih svaku drugu - nastavio je Vučić sa šalama.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

- Moj mali sin trenira tenis, i sledeće godine ću doći sa njim na Ekspo i tom prilikom bi on želeo da upozna Novaka Đokovića i da mu Đoković da reket - kazao je Lin, na šta je predsednik rekao da će ga zamoliti i da veruje da će Đoković to i da uradi i da je on najveća zvezda u Srbiji pored Jokića.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Na pitanje predsednika u kojim delovima Azije je sport najpopularniji Lin je rekao da je u Indoneziji i Maleziji.

- Poslednjih godina francuski sportisti su najbolji - rekao je Lin.

Ko je Lin Dan?

Lin Dan je kineski je profesionalni badmintonski igrač, dvostruki olimpijski šampion, petostruki svetski šampion, kao i šestostruki Sve engleski šampion i smatra se jednim od najvećih igrača badmintona svih vremena.

Osvojio je svih devet glavnih titula u svetu badmintona - Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo, Svetski kup, Tomasov kup, Sudirmanov kup, Super serije masters finale, Sve englesko otvoreno prvenstvo, Azijske igre i Azijski šampionat čime je posatao prvi i jedini igrač koji je to ostvario.

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