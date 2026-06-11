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CEO SVET ZATEČEN! Novak Đoković prognozirao šokantno finale Svetskog prvenstva

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11. 06. 2026. u 11:25 >> 12:10

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Fudbalska groznica trese i naše tenisere!

ЦЕО СВЕТ ЗАТЕЧЕН! Новак Ђоковић прогнозирао шокантно финале Светског првенства

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Najveći sportski događaj na planeti samo što nije počeo, a ekipa sa stranice "U penjanju" saznala je prognoze srpskih teniskih zvezda za veliko finale koje se igra 19. jula.

Apsolutni hit je prognoza Novaka Đokovića koji predviđa potpuno neočekivano finale: "Portugal – Meksiko finale, Portugal pobeđuje sa 2:0 ili 2:1".

Dok Nole veruje u Portugalce, Miomir Kecmanović očekuje da Argentina odbrani svetski tron.

Sa druge strane, Dušan Lajović veruje u moć Brazila, Laslo Đere tipuje na evropskog prvaka Španiju, dok se Hamad Međedović uzda u Francuze.

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