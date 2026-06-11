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SKANDAL U NAJAVI! Srbi i Hrvati u istom gradu, ceo svet u panici zbog onog što sledi

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11. 06. 2026. u 10:56

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HOTEL do hotela, navijači oči u oči, Srbija i Hrvatska dele isti grad na Svetskom prvenstvu.

СКАНДАЛ У НАЈАВИ! Срби и Хрвати у истом граду, цео свет у паници због оног што следи

Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Naime, muška rukometna reprezentacija Srbije saznala je juče imena rivala u grupnoj fazi na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se igra u Nemačkoj.

Izabranici selektora Raula Gonzalesa smešteni su u grupu A, gde će odmeriti snage sa domaćinom Nemačkom, Tunisom i Urugvajem.

Srbija će mečeve prve faze igrati u Minhenu. U najvećem gradu Bavarske svoje utakmice odigraće i timovi iz grupe C u kojoj se nalaze Hrvatska, Španije, Čile i Turska.

Dueli će se igrati naizmenično dan za danom, a biće zanimljivo kako će u Nemačkoj reagovati navijači Srbije i Hrvatske jedni na druge.

Grupa A se u drugoj fazi ukršta sa Grupom B u kojoj su Italija, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva i Egipat. U drugoj fazi Srbija bi igrala u Kelnu. U narednu fazu takmičenja idu tri prvoplasirane ekipe.

Ovo su grupe na Svetskom prvenstvu

Grupa A (Minhen): Nemačka, Urugvaj, Tunis, Srbija

Grupa B (Štutgart): Italija, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva, Egipat

Grupa C (Minhen): Hrvatska, Turska, Čile, Španija

Grupa D (Štutgart): Francuska, Kuvajt, Brazil, Argentina

Grupa E (Kil): Švedska, Katar, Grčka, Norveška

Grupa F (Magdeburg): Portugal, Alžir, Poljska, Farska Ostrva

Grupa G (Kil): Danska, Angola, SAD, Slovenija

Grupa H (Magdeburg): Island, Japan, Bahrein, Severna Makedonija

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