SKANDAL U NAJAVI! Srbi i Hrvati u istom gradu, ceo svet u panici zbog onog što sledi
HOTEL do hotela, navijači oči u oči, Srbija i Hrvatska dele isti grad na Svetskom prvenstvu.
Naime, muška rukometna reprezentacija Srbije saznala je juče imena rivala u grupnoj fazi na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se igra u Nemačkoj.
Izabranici selektora Raula Gonzalesa smešteni su u grupu A, gde će odmeriti snage sa domaćinom Nemačkom, Tunisom i Urugvajem.
Srbija će mečeve prve faze igrati u Minhenu. U najvećem gradu Bavarske svoje utakmice odigraće i timovi iz grupe C u kojoj se nalaze Hrvatska, Španije, Čile i Turska.
Dueli će se igrati naizmenično dan za danom, a biće zanimljivo kako će u Nemačkoj reagovati navijači Srbije i Hrvatske jedni na druge.
Grupa A se u drugoj fazi ukršta sa Grupom B u kojoj su Italija, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva i Egipat. U drugoj fazi Srbija bi igrala u Kelnu. U narednu fazu takmičenja idu tri prvoplasirane ekipe.
Ovo su grupe na Svetskom prvenstvu
Grupa A (Minhen): Nemačka, Urugvaj, Tunis, Srbija
Grupa B (Štutgart): Italija, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva, Egipat
Grupa C (Minhen): Hrvatska, Turska, Čile, Španija
Grupa D (Štutgart): Francuska, Kuvajt, Brazil, Argentina
Grupa E (Kil): Švedska, Katar, Grčka, Norveška
Grupa F (Magdeburg): Portugal, Alžir, Poljska, Farska Ostrva
Grupa G (Kil): Danska, Angola, SAD, Slovenija
Grupa H (Magdeburg): Island, Japan, Bahrein, Severna Makedonija
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