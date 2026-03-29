BLOKADERI ŽELE DA STRELJAJU NAROD PO SRBIJI! (VIDEO)

BLOKADERI su danas u Lučananima građanima pretili streljanjem.

- Biće ti lakše kad te streljamo - čuje se na snimku.

Još jednom jasno daju do znanja da se iza vladavine prava za koju se navodno zalažu krije samo jedan cilj, a to je rušenje Srbije i brutalna strahovlada ekstremista koja bi potom usledila.

Na ovo će svi ćutati? Postavlja se pitanje da li je ovo je nekome normalno i demokratski, da li je ovo ta vladavina prava za koju su se borili pedalanjem do Strazbura?