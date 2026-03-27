REKTORE, ŠTA TAČNO SLAVIŠ U DANU KAD JE POGINULA STUDENTKINJA? Đokić pobegao od novinara (VIDEO)

REKTOR Univerziteta u Beogradu Vlada Đokić, danas je bio ni više ni manje nego na proslavi na Poljoprivrednom fakultetu. Danas, kada je jedan mladi život tragično ugašen. Milica (25) je poginula nakon što je skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta, zbog požara koji je izbio zbog nemarnosti blokadera.

Rektore, šta tačno slaviš u danu kad je studentkinja stradala zbog blokada?

Nakon što je prisustvovao proslavi, Đokić je brzo napustio zgradu Poljoprivrednog fakulteta i pobegao od novinara, kao što možete da vidite i na snimku.

Do ovog momenta još uvek nije bilo nikakve reakcije od strane rektora, a ni dekana Filozofskog fakulteta.

Ništa bolje nije ni kad su studenti blokaderi u pitanju.

Na njihovim nalozima ni pomena stradale devojke, već samo politika, koja je očigledno i danas njihova najveća boljka.

Podsećamo, devojka koja je jutros stradala nakon što je skočila iz zgrade Filozofskog fakulteta je Milica Ž. devojka od 25 godina iz Šapca. Bila je student istorije umetnosti.

ĐOKIĆU, SINANI - Ruke su vam krvave!

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!