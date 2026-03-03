Ostali sportovi

SRBIN ZGROZIO REGION! Razbio Ukrajinca usred Hrvatske, a nakon što je dobio pretnje od Crnogorca uradio je nešto odvratno

Новости онлине

03. 03. 2026. u 09:10

SRBIN je pokorio Hrvatsku!

СРБИН ЗГРОЗИО РЕГИОН! Разбио Украјинца усред Хрватске, а након што је добио претње од Црногорца урадио је нешто одвратно

Screenshot / x.com/ pelunaton

Naime, Marko Bojković je pobedio na FNC događaju u Slavonskom Brodu tako što je u trećoj rundi nokautirao Ukrajinca Ivana Vulčina. 

A nakon meča je nastao totalni haos prvo je Bojković pecnuo Miloša Janičića, da bi se Crnogorac odmah oglasio. 

- 'Oćeš još jedno batinjanje u Beogradu, a da ... gleda i da se drži za kavez i ne može ništa - napisao je Janičić sa svog profila na društvenoj mreži Instagram.

Foto ATA

 

Međutim, to nije pomelo Bojkovića, već je odlučio da se pohvali na društvenim mrežama sa novcem koji je zaradio u Hrvatskoj. 

Ovaj potez Srbina je zgrozio njegove pratioce i izazvao lavinu komentara, uglavnom negativnih. 

Foto: Printskrin

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MARINA TUCAKOVIĆ ME JE UCENILA: Mira Škorić otkrila tajnu čuvanu tri decenije

MARINA TUCAKOVIĆ ME JE UCENILA: Mira Škorić otkrila tajnu čuvanu tri decenije