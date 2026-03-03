SRBIN ZGROZIO REGION! Razbio Ukrajinca usred Hrvatske, a nakon što je dobio pretnje od Crnogorca uradio je nešto odvratno

SRBIN je pokorio Hrvatsku!

Naime, Marko Bojković je pobedio na FNC događaju u Slavonskom Brodu tako što je u trećoj rundi nokautirao Ukrajinca Ivana Vulčina.

A nakon meča je nastao totalni haos prvo je Bojković pecnuo Miloša Janičića, da bi se Crnogorac odmah oglasio.

- 'Oćeš još jedno batinjanje u Beogradu, a da ... gleda i da se drži za kavez i ne može ništa - napisao je Janičić sa svog profila na društvenoj mreži Instagram.

Međutim, to nije pomelo Bojkovića, već je odlučio da se pohvali na društvenim mrežama sa novcem koji je zaradio u Hrvatskoj.

Ovaj potez Srbina je zgrozio njegove pratioce i izazvao lavinu komentara, uglavnom negativnih.

