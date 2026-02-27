PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je prijateljstvo između Srbije i Kazahstana iskreno i da predstavlja temelj za razvoj odnosa dve zemlje u različitim oblastima i zahvalio je toj zemlji na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije.

Obraća se Vučić

- Danas smo završili, imali smo odlične plodotvorne razgovore sa predsednikom Tokajevim i premijerom Bektenovim. Sada nas očekuje odlazak u jednu njihovu vojnu fabriku i centar za AI. Postavili smo dobre temelje za dalji razvoj saradnje Kazahstana i Srbije. Počastvovan sam što sam primio najviši kazahstanski orden, i nadam se da ćemo uzvratiti gostoprimstvo - rekao je on.

- Mnogo toga su uradili u obrazovanju, za nas su neke prosto nemoguće. Borićemo se i videti šta je to što možemo da iskoristimo. Kada u našoj zemlji kažete deci da ne idu u školu onda okrivljujete nekog drugog za propast školskog sistema. Uskoro bi trebalo da otvorimo neke nova fabrike namenske industrije - naveo je.

Istakao je da je veštačka inteligencija ključna, i da će tu biti vođeni važni razgovori.

Dodao je da Kazahstan ima mnogo uranijuma.

O odlikovanju

Istakao je da je ponosan na odlikovanju koje mu je uručeno, i kaže da je čuvao interese svoje zemlje u teškim okolnostima.

- To je najviši orden, posebno sam ponosan. Ponekad se to bolje i jasnije vidi sa strane. Kada ste suviše blizu, pogled je zamućen. Jesam ja lični dobitnik, ali ga je suštinski dobila država Srbija, to ne bi moglo bez građana.

O projektu Jadar

- Do juče su govorili da sam ubica, zato što hoću litijum, da će da stavljaju specijalni šampon i vodu iz flaše, do toga da sam sada ja kriv zato što se ne kopa litiju. Šta je bre ovo ljudi? Jeste vi čuli za zemlju gde ljudi protestuju protiv akvarijuma? Zašto? Zato što je nekome tako dunulo. Sad čujete - oni će da kopaju litijum, ali nema kopanja dok je Vučić na vlasti. Samo, narode, pamet u glavu. Slušajte šta govore, gledajte šta rade. Prevara ogromnih razmera, samo da bi Srbija bila srušena.

Vučić dobio poseban poklon

Predsednik Vučić je od predsednika Tokajeva dobio poklon.

- Nema reči kojima bih opisao oduševljenje dočekom naše delegacije na svečanom ručku, koji je počeo pesmama „Ovo je Srbija“ i „Tamo daleko“, uz ilustracije najlepših predela naše zemlje. Posebno me je obradovao foto-album sa fotografijama koje beleže najlepše i najvažnije trenutke moje posete Kazahstanu. Izuzetno gostoprimstvo predsednika Tokajeva obavezuje nas da njegovu sledeću posetu našoj zemlji učinimo podjednako nezaboravnom - poručio je Vučić.

Obraća se Vučić

- Bio sam posebno počastvovan što sam primio najveći orden Kazahstana. Verujem fa ima mnogo polja u kojima možemo da sarađujemo. Verujem da u samoj trgovini možemo mnogo da uradimo, ali i u privlačenju tursita - rekao je predsednik.



Vučić sa predsednikom Vlade Kazahstana

Vučić se sastao sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim u zgradi Vlade u Astani.

- Sa Olžasom Benktenovim o praktičnim aspektima saradnje, realizaciji brojnih sporazuma koje smo potpisali, kao i o budućim zajedničkim projektima, njihovoj koordinaciji i potencijalima za širenje saradnje. Sa zadovoljstvom sam konstatovao da smo postavili čvrste političke temelje kao osnovu za konkretne i merljive rezultat u brojnim oblastima. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim ekonomskim i političkim kretanjima na međunarodnom planu, kao i o izazovima koje možemo da pretvorimo u prilike i time čvrsto pozicioniramo naše zemlje na globalnoj sceni - objavio je predsednik na Instagramu.





Svečani ručak uz "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko"

Predsednik Kazahstana priredio je svečani ručak u čast predsednika Aleksandra Vučića i srpske delegacije. Srpska delegacija dočekana je pesmama "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko", uz ilustracije najlepših predela Srbije na video bimu.

Vučić: Hvala vam što ste uvek pokazivali poštovanje za teritorijalni integritet Srbije

Predsednik je istakao da Kazahstan ima izuzetnu budućnost.

- Beskrajno sam zahvalan na izuzetnom gostoprimstvu. Više puta sam bio u Kazahstanu i svaki put kada dođem vidim ogroman napredak, vidim kojom brzinom zemlja ide napred, zahvaljujući vašem mudrom rukovođenju. Mnogo toga možemo da učimo od vas. Mene nije sramota da kažem na koje sve načine pokušavam da naučim o različitim stvarima, od vas lično i od ljudi iz Kazahstana. Naše prijateljstvo je iskreno, temelj razvijanja naših budućih odnosa. rekao bih da te odnose možemo da razvijamo u različitim oblastima - ekonomije, poljoprivrede, namenske industrije, informacione tehnologije, veštačke inteligencije, robotike, obrazovanja i razvoja modela za saradnju sa stranim univerzitetima, energetski potencijela u izgradnji kazahstanskog poslovnog, kulturnog, stambenog kompleksa u Beogradu. Imaćemo i posteskpo saradnju. Verujem da u budućnosti možemo da otvorimo pitanje saradnje u oblasti svemirskih tehnologija. Za nas je veoma važno da istaknemo potpunu posvećenost ubrazavanju saradnje u svim sverama života. Mnogi ljudi ne znaju da ne postoji naplata na uvozne carine u našim zemljama za 99 posto proizvoda. Čini mi se da mnogi u Srbiji i Kazahstanu to ne znaju. Pozivam i jedne i druge da razmišljaju o svojim interesima kupujući ili prodajući svoju robu na teritoriji jedne od ovih zemalja. Verujem da možemo postignemo veliki napredak u vojno-tehničkoj saradnji i u oblasti veštačke inteligencije. Želim da u jednoj posebnoj oblasti nas naučite, reč je o radu vaših specijalnih jedinicama. Ja sam jedan od retkih predsednika koji je s pažnjom pratio takmičenje u Emiratima. Primetio sam da je Kazahstan ubedljivo najbolji na svetu. Naši momci su se dobro držali, ali im se ponekad dogodi da promaše, pa imaju dodatne krugove, ali kazahstanski momci i devojke nikada ne promaše. Vaši ljudi nemaju pravo na grešku. To je takav nivo automatizma, da bih voleo da nas naučite i obučite. Čestitam na svim izuzetnim rezultatima po pitanju očuvanja bezbednosti, sigurnosti i stabilnosti vaše zemlje. Vaši uspesi su izvanredni. Vaša politika mira i dobrih odnosa je politika koju je veoma teško voditi, neretko hod po tankoj žici, ali to je politika koja je u najboljem interesu naroda Kazahstana i svih prijatelja Kazahstana, time i Srbije. Ugledamo se na vas, učimo mnogo od vas. nadam se da ću imati priliku da vam makar deo gostoprimstva uzvratim u najskorije vreme, a onda dogovaramo vašu posetu tokom Ekspa. Hvala vam što ste prihvatili učešće na Ekspu. Hvala vam što ste uvek pokazivali poštovanja za teritorijalni integritet Srbije. Srbija će uvek kao veran i lojalana prijatelj umeti da uzvrati Kazahstanu u svim međunarodnim organizacijama i institucijama - kazao je Vučić.

Istakao je da se u Kazahstanu oseća kao kod svoje kuće, što želi i predsedniku Tokajevu kada dođe u Srbiju.





Obraćanje Tokajeva

Kasim-Žomart Tokajev poručio je da je odlučio da ga odlikuje najvišim Ordenom u Kazahstanu - Ordenom zlatnog orla i naglasio da je njegova poseta Kazahstanu od izuzetnog značaja i da dodatno podstiče tradicionalne prijateljske odnose.

On je u uvodnom delu plenarne sednice delegacija Srbije i Kazahstana, rekao da ta zemlja visoko vrednuje odnose sa Srbijom, kao i da će dati sve od sebe da se održi vidok nivo prijateljstva dve zemlje i da se osnaži saradnja.

Prema njegovim rečima veoma je važno što Srbija i Kazahstan žele da uvećaju obim trgovinske razmene i pozdravio činjenicu da više od 60 srpskih kompanija uspešno posluje na tržištu te zemlje.

Ocenio je da međuvladin mešoviti komitet za trgovinsku i ekonomsku saradnju takođe veoma dobro radi.

- Produbljivanje kulturne saradnje među ljudima je takođe na visokom nivou naše agende. Imamo saradnju i u međunarodnim organizacijama i zahvalni smo na podršci Srbije našim međunarodnim inicijativama, a naravno mi ćemo nastaviti da radimo dalje Zajedno sa vašom misijom u Ujedinjenim nacijama o suštinskim međunarodnim pitanjima - kazao je Vučić.

"Velika čast i privilegija, ali i obaveza da vredno radim"

Predsednik Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu nakon što je primio najviši državni orden Republike Kazahstan.

- Zahvalan sam na odlikovanju i ne samo da je to za mene velika čast i privilegija, već i obaveza da vredno radim kako bih našu saradnju podigao na najviši nivo - objavio je Vučić na Instagramu.





Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev uručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden zlatnog orla, na ceremoniji održanoj u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.

Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.

Do sada je ovaj orden dodeljen predsedniku Kine Si Đinpingu, predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu, predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu, premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu, kralju Jordana Abdulahu II.

Plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana u Astani

U predsedničkoj palati Akorda u Astani počeo je plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, a sastanku prisustvuju i predsednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Kasim-Žomart Tokajev.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Miloradović.

Dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće i usvojena zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Završen sastanak sa Tokajevim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Astani sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevom, a na sastanku su, kako je naveo, sumirani rezultate dosadašnje saradnje i određene smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje.

- Veličanstveni doček koji mi je priredio predsednik Tokajev za mene je ne samo čast i retka privilegija, već i posebna obaveza da učinim sve na jačanju odnosa sa Kazahstanom - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Dodao je da su razgovarali o načinima za maksimalno iskorišćavanje svih potencijala za unapređenje ekonomskih odnosa i podsticanje novih investicija u ključnim sektorima.

- Poseban fokus stavili smo na energetiku, gde vidimo značajan prostor za saradnju u oblasti razvoja novih projekata od zajedničkog interesa - istakao je Vučić.

Dodao je da je, u eri snažne digitalne transformacije i inovacija, neizbežna tema bila i primena veštačke inteligencije u obrazovanju, privredi i industriji, u čemu Kazahstan ostvaruje fascinantan napredak.

- Pozvao sam predsednika Tokajeva da ponovo poseti Srbiju, čime bi nam učinio posebnu čast - naveo je predsednik Vučić.

Vučić se sastao sa predsednikom Kazahstana

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

Svečani doček u palati

Na samom početku intonirane su himne.

Vučić je juče započeo zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, na poziv šefa države Kasima-Žomarta Tokajeva.