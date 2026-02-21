"VRATI I OCA KUĆI" Vučić pohvalio povratnika iz Švajcarske u svoj rodni Knjaževac
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Knjaževcu razgovara sa građanima pri čemu mu se predsednik jedne mesne zajednice iz Knjaževca poverio kako je napustio Bazel 2021. godine i došao u rodni grad, dok mu se žena vratila iz Austrije.
- Otac mi je još tamo - rekao je on i upitao za put do njegovog sela i dom kulture, a Vučić mu je rekao da vrati i oca kući.
- Imali smo 7.000 domova kulture, sve je bilo društvena svojina. U eri privatizacije, 80 posto domova su oronuli, uništeni. Zato sam rekao vama da razmislite dobro, zato volim privatnu svojinu, neko mora da brine. Bolje put da uradimo, ne možemo da trošimo pare za sve, jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi posao - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO NOVU FABRIKU U KNjAŽEVCU: Evo koliko će ljudi zaposliti
21. 02. 2026. u 10:31
VUČIĆ OBEĆAO: Mobilna ambulanta stiže u svako selo, time ćemo da sačuvamo živote
21. 02. 2026. u 10:33
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"KOSOVO, SRBIJA, USTANITE!" Tramp pozdravio i goste kojih nije bilo u sali
AMERIČKI predsednik Donald Tramp osnovao je Odbor za mir, ali je već na osnivačkom sastanku "Odbora za mir" zapretio ratom. Pretnju iz govora ponovio je i u avionu za Džordžiju. Ozbiljnost pokazuje i premeštanje nosača aviona u istočno Sredozemlje.
21. 02. 2026. u 09:40
Komentari (0)