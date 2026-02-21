"VRATI I OCA KUĆI" Vučić pohvalio povratnika iz Švajcarske u svoj rodni Knjaževac

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Knjaževcu razgovara sa građanima pri čemu mu se predsednik jedne mesne zajednice iz Knjaževca poverio kako je napustio Bazel 2021. godine i došao u rodni grad, dok mu se žena vratila iz Austrije.

Foto: Novosti

- Otac mi je još tamo - rekao je on i upitao za put do njegovog sela i dom kulture, a Vučić mu je rekao da vrati i oca kući.

- Imali smo 7.000 domova kulture, sve je bilo društvena svojina. U eri privatizacije, 80 posto domova su oronuli, uništeni. Zato sam rekao vama da razmislite dobro, zato volim privatnu svojinu, neko mora da brine. Bolje put da uradimo, ne možemo da trošimo pare za sve, jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi posao - kaže Vučić.