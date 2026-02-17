"BRATE, SEDIŠ U HRVATSKOJ I LOŽIŠ LJUDE DA NASTRADAJU!" Ješić odgovorio blokaderu Torbici - "Nije pristojno..."
AUTONOMAŠ Goran Ješić reagovao je na svom profilu na društvenoj mreži Iks na objavu blokadera Zorana Torbice.
- Vi koji ne znate da se borite ili ne znate da se samoodbranite, vi treba da se povučete i ćutite. Ima mnogo ljudi koji i te kako znaju, bili u vojsci, ratovima, znaju borilačke sportove ili prosto ulične tuče. Aca šiptar računa na vaše paničarenje i "sedinenasedaj" - naveo je Torbica, što je podstaklo Ješića da ponovo odgovori.
- Brate, sediš u Hrvatskoj i ložiš ljude da nastradaju! Nije pristojno. Godinu dana - napisao je Ješić.
