"BRATE, SEDIŠ U HRVATSKOJ I LOŽIŠ LJUDE DA NASTRADAJU!" Ješić odgovorio blokaderu Torbici - "Nije pristojno..."

17. 02. 2026. u 10:25

AUTONOMAŠ Goran Ješić reagovao je na svom profilu na društvenoj mreži Iks na objavu blokadera Zorana Torbice.

БРАТЕ, СЕДИШ У ХРВАТСКОЈ И ЛОЖИШ ЉУДЕ ДА НАСТРАДАЈУ! Јешић одговорио блокадеру Торбици - Није пристојно...

Foto: Printskrin Youtube

- Vi koji ne znate da se borite ili ne znate da se samoodbranite, vi treba da se povučete i ćutite. Ima mnogo ljudi koji i te kako znaju, bili u vojsci, ratovima, znaju borilačke sportove ili prosto ulične tuče. Aca šiptar  računa na vaše paničarenje i "sedinenasedaj" - naveo je Torbica, što je podstaklo Ješića da ponovo odgovori.

- Brate, sediš u Hrvatskoj i ložiš ljude da nastradaju! Nije pristojno. Godinu dana - napisao je Ješić.

